Spätsommer und Corona: Abstand, bitte!

Es ist Wochenende, die Sonne scheint - und die Corona-Gefahr steigt. Viele von uns sind mittlerweile relativ sorglos im Alltag unterwegs. Deshalb hat LT-Redakteur Dominic Wimmer eine Bitte.

Seit dieser Woche herrscht wieder ein Stück Alltag. Erstmals seit fast einem halben Jahr sind alle Schüler im Landkreis Landsberg wieder im Unterricht – gleichzeitig, in der Schule und nicht beim Homeschooling. Allen Kindern und Jugendlichen, aber auch Lehrern und Eltern kann man nur einen guten Start in ein von Corona bestimmtes Schuljahr wünschen. An den weiterführenden Schulen gilt derzeit Maskenpflicht, und augenscheinlich halten sich nahezu alle daran. Man sieht, dass ein Alltag mit Maske sehr wohl möglich ist – auch wenn er jeden von uns fordert.

Was aber offenbar nicht so gut möglich ist, scheint das Einhalten von Abständen zu sein. Vor Supermarktregalen, an Ladenkassen oder in Fußgängerzonen gibt es Mitmenschen, die offenbar nicht dazulernen (wollen). Sie rücken einem mit einer Selbstverständlichkeit auf die Pelle, dass einem unwohl wird. Die Corona-Fallzahlen steigen in vielen Landkreisen und Städten wieder sehr stark an und erreichen kritische Werte. Das liegt einerseits an den Urlaubsrückkehrern, aber auch daran, dass einige von uns im Alltag wieder etwas zu nachlässig werden. Das ist schade und nicht gerade rücksichtsvoll. Der wunderschöne Spätsommer lässt sich auch mit ausreichendem Abstand genießen.

