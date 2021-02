10.02.2021

Sparkasse Landsberg kürzt Öffnungszeiten in Filialen

Die Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Landsberg-Dießen am Hauptplatz in Landsberg.

Plus Die Sparkasse reduziert die Öffnungszeiten in einigen ihrer Geschäftsstellen im Landkreis Landsberg. Wie die Kunden künftig betreut werden sollen.

Von Frauke Vangierdegom

Die Sparkasse Landsberg-Dießen setzt im Landkreis Landsberg den Rotstift an. Wie die Bank auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, werden die Öffnungszeiten in einigen Geschäftsstellen reduziert. Dabei waren erst vor wenigen Wochen mehrere Filialen umgewandelt worden.

Wer im Landsberger Osten, in Geltendorf oder Schondorf das persönliche Gespräch mit Mitarbeitern der Sparkasse Landsberg-Dießen sucht, der wird ab März öfter vor den Geschäftsstellen vor verschlossenen Türen stehen als das bislang der Fall war. Denn das Geldinstitut reduziert die Präsenzzeiten seiner Mitarbeiter vor Ort.

„Wie die gesamte Finanzbranche sieht sich auch die Sparkasse Landsberg-Dießen einem deutlichen Wandel im Kundenverhalten gegenüber. Insbesondere die wachsende Verfügbarkeit und Nutzung des Internets und digitaler Kommunikationstechniken für den Zahlungsverkehr und andere Finanzdienstleistungen haben zu einem deutlichen Rückgang der Kundenfrequenz in der klassischen Geschäftsstelle geführt.“ Mit diesen Worten erklärt die Sparkasse Landsberg-Dießen ihren Entschluss, in einigen ihrer Geschäftsstellen die Öffnungszeiten zu reduzieren.

Betroffen davon sind die Geschäftsstelle im Landsberger Osten sowie in Geltendorf und Schondorf. Insgesamt werden die Öffnungszeiten in den genannten Filialen um 12,5 Stunden pro Woche, von derzeit 27,5 auf 15 Stunden reduziert. Das sind, geht man von einem Acht-Stunden-Arbeitstag aus, mehr als eineinhalb Tage pro Woche. „Welche Geschäftsstellen wann geöffnet sind, darüber informieren wir auf unserer Internetseite ausführlich“, sagt Lorenz Ellmayer, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse auf LT-Nachfrage.

Thomas Krautwald ist Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Landsberg-Dießen. Bild: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Damit setzt das Finanzinstitut erneut den Rotstift an, nachdem erst vor wenigen Wochen aus den Filialen in Denklingen, Eching, Egling, Finning und Riederau sogenannte Selbstbedienungsstandorte geworden waren. Thomas Krautwald, der Vorstandsvorsitzende des Sparkasse Landsberg-Dießen, verweist in Sachen Umstrukturierung und Reduzierung der Öffnungszeiten auf die „umfangreichen Kundeninformationen auf unserer Homepage“. Außerdem habe man die Kunden rechtzeitig mit einem Schreiben über die zum 1. März vorgesehenen Änderungen informiert.

Die Sparkasse habe alle Standorte einer detaillierten qualitativen und quantitativen Analyse unterzogen, heißt es in der Kundeninformation. Dabei habe sich gezeigt, dass die Beratungs- und Serviceangebote nicht an allen Standorten in gleichem Maße genutzt würden, weshalb man die wenig frequentieren Geschäftsstellen in Selbstbedienungsstandorte umgewandelt habe.

Zwei Mannschaften betreuen eine Geschäftsstelle

Lorenz Ellmayer sagt: „Wir verfolgen schon seit 2017 das Geschäftsmodell, in dem eine Mannschaft zwei Geschäftsstellen betreut.“ Für die Geschäftsstelle Landsberg-Ost habe man bislang keinen sogenannten „Switch-Partner“ gehabt. Ab März arbeite das Team aus Penzing und das Team aus dem Landsberger Osten zusammen. Dieses Modell habe den Vorteil, dass keine Geschäftsstelle ganz geschlossen werden müsse. „Der Nachteil ist, dass die Filialen nicht mehr an fünf Tagen in der Woche für die Kunden geöffnet sind“. Beratungsgespräche könnten, wie bereits praktiziert, weiterhin telefonisch vereinbart werden.

