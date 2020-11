vor 52 Min.

Sparkasse schließt mehrere Geschäftsstellen im Landkreis Landsberg

Die Sparkasse schließt im Landkreis Landsberg fünf Geschäftsstellen. Was das für die Kunden bedeutet.

Von Thomas Wunder

Die Sparkasse Landsberg-Dießen schließt im Frühjahr fünf Geschäftsstellen im Landkreis. Sie werden in Standorte mit Selbstbedienung umgewandelt. Wie die Sparkasse den Schritt begründet und was das für die Kunden bedeutet.

„In der heutigen digitalen Zeit haben sich die Anforderungen unserer Kunden durch die vielfach genutzte Internet-Filiale, unsere Sparkassen-App und letztlich auch durch die Corona-Pandemie dauerhaft verändert“, sagt Vorstandsvorsitzender Thomas Krautwald. Nachgefragt würden neben einer qualifizierten Beratung, die wochentags nach Terminvereinbarung von 8 bis 20 Uhr angeboten werde, vor allem schnelle und zeitgemäße Kontaktwege.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Landsberg-Dießen, Thomas Krautwald. Bild: Sparkasse Landsberg-Dießen

Aus diesen Gründen organisiere die Sparkasse nach einer umfassenden Analyse die Filialen neu und wandele die Geschäftsstellen in Denklingen, Eching, Egling, Finning und Riederau zum 1. März in Standorte mit Selbstbedienung (Automaten) um. „Im Gegenzug investieren wir in den weiteren Ausbau unserer Fach- und Beratungskompetenz und in eine moderne digitale Ausstattung“, so Krautwald. Dadurch würde die Sparkasse ihren Kunden eine hohe individuelle Beratungsqualität sowie umfassende Digital- und Servicedienstleistungen sichern. „Mit unseren 19 Geschäfts- und zwölf Selbstbedienungsstellen bleiben wir auch zukünftig immer in der Nähe erreichbar und bieten vergleichbar lange Öffnungszeiten“, sagt Vorstandsmitglied Roland Böck.

Kunden werden auf das Servicecenter verwiesen

An allen Selbstbedienungs-Standorten sei die Versorgung vor Ort mit Bargeld und SB-Dienstleistungen – täglich 24 Stunden – gewährleistet. Zusätzlich stehe den Kunden das Kundenservicecenter von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis bis 18 Uhr, per Telefon, E-Mail oder Chat (Telefon 08191/124-0, E-Mail: service@sparkasse-landsberg.de, Chat: sparkasse-landsberg.de) zur Verfügung. Mitarbeiter der Sparkasse erteilen dort Auskünfte, erledigen Zahlungsverkehrsaufträge, bestellen oder sperren Karten, bieten umfangreiche Unterstützung im Online-Banking und führen sonstige Serviceaufträge aus. Die Sparkasse empfiehlt zuerst das Kundenservicecenter zu kontaktieren. In vielen Fällen könne sofort geholfen oder mit dem Kundenberater verbunden werden.

Die Kunden der betroffenen Geschäftsstellen werden durch Anschreiben, Aushänge in den Geschäftsstellen sowie eine persönliche Ansprache über die Veränderungen informiert, teilt die Sparkasse mit. Die Telefonnummern der Berater bleiben bis zum 1. März unverändert.

