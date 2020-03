24.03.2020

Spaß mit dem Wuschelwurmi

Leon-Michael Gohl war in den vergangenen Tagen fleißig.

Gemeinsam durch die Corona-Krise. Wie meistern unsere Leser die Ausgangsbeschränkung? Schicken Sie uns Fotos und Videos

„ Landsberg hält zam – gemeinsam durch die Krise“: Unter diesem Motto möchte das Landsberger Tagblatt die Menschen im Landkreis Landsberg in Zeiten der Corona-Krise auf digitale Weise zusammenbringen und hat die die Aktion #landsberghältzam ins Leben gerufen. Und die ersten Leser haben uns bereits geantwortet. Von kochenenden und bastelnden Kindern und einem Fotobuch zum Wohlfühlen.

Das Regenwetter am Samstag nutzte Verena Röschinger aus Thaining mit ihren Kindern Isabell (7) und Tobias (3), um zu Hause leckere Amerikaner in Küken-Form zu backen. Sabrina Gohl schreibt uns, wie ihr siebenjähriger Sohn Leon-Michael die Zeit nutzt. Nach dem täglichen Arbeitsplan der Schule schreibe er Briefe an Verwandte, male Bilder und bastele Fantasiesachen, zum Beispiel einen Wolle-Wuschelwurmi. „Wir wünschen allen von ganzem Herzen, dass alle gesund bleiben, zusammen schaffen wir das“, schreibt Sabrina Gohl.

Enkhard Richter aus Prittriching hat folgenden Vorschlag: ein Wohlfühl-Fotobuch gestalten. Dabei sollen möglichst viele Kuriositäten und Begebenheiten festgehalten werden. „Da kann man auch Eltern und Verwandte fragen, ob sie für einen noch ein paar Fotos und Erinnerungen haben. Macht Spaß beim Gestalten, und wenn man denn mal krank liegt, motiviert es und baut auf.“

Die Idee hinter unserer Aktion: Seit Samstag gelten bayernweit Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen sollen so weit wie möglich zu Hause bleiben und vor allem Abstand zueinander halten, damit sich das Coronavirus nicht noch weiter verbreitet. Das öffentliche Leben steht nahezu still. Deshalb wollen wir, dass sich unsere Leser auf ganz besondere Art und Weise austauschen. „Wir wollen die Menschen in Zeiten von räumlicher Distanz digital zusammenbringen und ein Gemeinschaftsgefühl schaffen“, sind sich die Redaktionsmitglieder einig.

So läuft die Aktion: Wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie den freiwilligen Hausarrest meistern, angefangen von sportlichen Aktivitäten zu Hause, Kinderbeschäftigung, über Lustiges aus dem Home-Office, wie Schüler und Studenten beim Lernen durchhalten, Rezepte für ein starkes Immunsystem, Freizeittipps für zu Hause, den Garten, Balkon oder die Terrasse bis hin zu Ratschlägen gegen Lagerkoller. (lt)

Schicken Sie uns Fotos oder Videos (an redaktion@landsberger-tagblatt.de) oder versehen Sie diese in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram mit dem Hashtag #landsberghältzam. Wir binden diese dann auf unseren digitalen Kanälen ein.

Themen folgen