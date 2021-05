vor 49 Min.

Spatenstich an der Alten Schule in Obermeitingen

Beim symbolischen Spatenstich an der Alten Schule in Obermeitingen waren dabei von links: Dominic Erhardt (Bauamt VG Igling), Horst Hafenmayer (Planungsbüro), Ernst und Karl Mayr (Bauunternehmen Mayr), Pfarrer Thomas Demel, Evi Bertuleit (Kindergartenleitung) und Albert Jacob (Kirchenverwaltung)

Plus Die Alte Schule in Obermeitingen wird für 4,5 Millionen Euro saniert und erweitert. Davon profitieren Familien und Vereine des Ortes. Was geplant ist.

Von Christian Mühlhause

Es sind zwei Themen die die Verantwortlichen in Obermeitingen schon länger umtreiben: Was soll mit der Alten Schule passieren und wie kann der Bedarf an Betreuungsplätzen beim Nachwuchs gedeckt werden? Nun werden bei Themen gemeinsam angepackt. Der Spatenstich ist erfolgt. Das LT stellt die Pläne des 4,5 Millionen Euro teuren Projektes – von dem auch die Vereine des Ortes profitieren sollen – vor.

