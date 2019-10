vor 17 Min.

Spaziergängerin findet zwei Würgeschlangen

Plus Einen besonderen Fund macht eine Spaziergängerin am Mittwochabend. Sie findet eine Schachtel mit zwei Madagaskar-Boas. Was es mit der besonderen Tierart auf sich hat.

Einen besonderen Fund hat eine Spaziergängerin am Mittwochabend in Höhe des Parkplatzes Hurlach gemacht: In einem Karton fand sie zwei Schlangen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 21.30 Uhr entlang der Bundesstraße B 17 unterwegs, als sie auf den Karton stieß.

Die zwei Würgeschlangen wurden zur Kleintierarztpraxis Gühne gebracht, der die Tiere am Donnerstag nach München zur Reptilauffangstation an der Ludwig-Maximilian-Universität gebracht hat. "Es handelt sich um Madagaskarboas, die nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen streng geschützt sind", erläutert Tierarzt Bernhard Gühne, der ein Faible für Reptilien hat und sich gerne um diese Tierarten in seiner Praxis kümmert. Würgeschlangen bei Hurlach gefunden Die beiden etwa 80 Zentimeter langen Tiere hatten laut Gühne keinen Chip, was eigentlich vorgeschrieben sei. Bei legaler Haltung müsse auch ein Herkommensnachweis vorliegen und eine Fotodokumentation. Anhand dieser könne die Untere Naturschutzbehörde, die zuständig sei, überprüfen, um welches Individuum es sich handelt. Seiner Meinung nach hätten die Tiere vielleicht noch zwei oder drei Tage in der freien Natur ausgehalten, doch Kälte und vor allem Feuchtigkeit seien sehr schlecht für diese exotischen Schlangen. "Sie wären aus dem Karton heraus gekrochen und hätten sich zum Schlafen versteckt", vermutet Gühne - "und dann wären sie gestorben". "Sie hat gefaucht wie eine Katze" Die beiden Boas seien auch sehr ruhig gewesen, als sie am Mittwochabend gefunden worden seien. "Heute morgen war eine der beiden ganz relaxt, aber die andere hat gefaucht wie eine Katze." Hinweise zur Herkunft der beiden Schlangen nimmt die Polizei Landsberg, Telefon: 08191/9320 entgegen. (lt)

