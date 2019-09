24.09.2019

Spende nach dem Kinderfest

Rational-Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Stadelmann (links) überreichte den symbolischen Scheck an Tobias Wohlfahrt vom Ruethenfestverein.

Der Ruethenfestverein darf sich freuen

Wie in jedem Jahr waren auch zum siebten Siegfried-Meister-Konzert alle 1400 Karten innerhalb weniger Stunden verkauft. Das Orchester „Symphony Prague“ spielte unter der Leitung von Azis Sadikovic Werke von Schubert, Beethoven und Mozart. Vorher erhielt der Ruethenfestverein, der alle vier Jahre das Ruethenfest in Landsberg ausrichtet, die diesjährige Spende in Höhe von 21000 Euro.

„Als Unternehmen, das seit 1973 seinen Sitz in Landsberg hat, ist es eine besondere Freude, einen so aktiven Verein tatkräftig zu unterstützen“, erläuterte Dr. Peter Stadelmann, Vorstandsvorsitzender, das Engagement der Rational AG. Im Sommer habe der Ruethenfestverein mit der Ausrichtung des Festes gezeigt, was man mit ehrenamtlichem Einsatz alles auf die Beine stellen kann. Der Vorsitzende des Vereins, Tobias Wohlfahrt, war überwältigt von der großzügigen Spende: „Im Namen des Vereins und der teilnehmenden Kinder möchte ich mich ganz herzlich bedanken.“

Immerhin über 1000 Kinder wirkten im Sommer bei Umzug, Tänzen und Lagerleben begeistert mit. Die Rational AG, wie auch die vielen anderen Spender, leisteten damit einen sehr wichtigen Beitrag zur Sicherung des historischen Festes, so Wohlfahrt. Immerhin wird damit eine Tradition fortgeführt, die zu einem der größten und ältesten Kinderfeste im süddeutschen Raum gewachsen ist. (lt)

