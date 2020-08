vor 51 Min.

Sperrung: Geisterfahrer auf der A96 gemeldet

Ein Autofahrer hat bei der Polizei einen Geisterfahrer auf der A96 gemeldet. Die Autobahn wurde daraufhin in Richtung München gesperrt.

Einen Geisterfahrer auf der A96 meldete ein Autofahrer am Freitagmorgen gegen 8.40 Uhr bei der Polizei. Dieser soll zwischen Windach und Landsberg in Fahrtrichtung München unterwegs gewesen sein. Die Polizei hatte daraufhin die Autobahn auf Höhe Landsberg Ost sowie die dortige Auffahrt gesperrt, teilt die Polizei auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts mit. Ein Auto, das in der falschen Richtung unterwegs gewesen ist, trafen die eingesetzten Streifen nicht an. Inzwischen ist die Sperre wieder aufgehoben worden. (lt)

