vor 34 Min.

Spitalgut: Ist öko wirklich sinnvoll?

Umstellung wird wieder diskutiert. Im vergangenen Jahr lief es ziemlich gut

Das Landsberger Spitalgut hat 2018 mit deutlich besseren Ertragszahlen aufwarten können als in den vorangegangen Jahren. Der im Finanzausschuss des Stadtrats präsentierte Jahresabschluss für 2018 weist einen Gewinn von 147000 Euro aus. 2015 und 2016 hatte der Landwirtschaftsbetrieb wegen unvorhergesehener Unterhaltsmaßnahmen Verluste geschrieben, 2017 war der Überschuss nur bei 23000 Euro gelegen. Im langjährigen Durchschnitt seit 1973 beträgt der jährliche Gewinn übrigens knapp 67 000 Euro.

Ausdrücklich gelobt wurde Betriebsleiter Bernhard Tobisch zum einen vom Steuerberater, der den Jahresabschluss vorstellte. Dieser hob vor allem hervor, dass das Spitalgut ein komplett lohngeführter Betrieb sei, anders als ein bäuerlicher Familienbetrieb, in dem keine Lohnzahlungen anfielen. Die Zahlen des Spitalguts hätten auf einem Familienbetrieb sogar zu einem Überschuss von rund 250000 Euro geführt. Außerdem würden auf dem 248 Hektar großen Spitalgut keine „Sonderkulturen“ wie etwa Kartoffeln angebaut, sondern ausschließlich Getreide, Raps, Mais und Zuckerrüben. Die 147000 Euro Überschuss seien jedoch auch auf einen einmaligen Buchgewinn von 46000 Euro zurückzuführen, der zum „operativen Gewinn“ von rund 100000 Euro hinzugekommen sei.

Stefan Meiser (ÖDP) wies zudem darauf hin, dass in den Überschuss auch staatliche Flächenprämien von 86000 Euro und sonstige betriebliche Erträge außerhalb der landwirtschaftlichen Produktion (Strom aus Fotovoltaik, Vermietung von Ferienwohnungen) eingeflossen sein.

Dr. Andreas Hartmann (Grüne) erinnerte an die seit Längerem geführte Diskussion darüber, ob das Spitalgut künftig ökologisch bewirtschaftet werden soll. Die vom Stadtrat geforderte Machbarkeits- und Prüfungsanalyse komme demnächst auf den Tisch, versicherte Kämmerer Peter Jung. Der Erlös aus den Feldfrüchten sei insgesamt schwankungsanfällig, räumte Jung ein.

Allzu große Erwartungen an eine bessere Wirtschaftlichkeit durch eine Umstellung auf Öko-Landbau wurden in der Sitzung jedoch gedämpft. Nicht nur bei der Biomilch sei der Absatz schwierig geworden. Auch im Getreidebereich passe in den Bio-Markt momentan „kein Doppelzentner mehr rein“, sagte der Steuerberater. (ger)

Themen folgen