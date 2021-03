vor 4 Min.

Splitternackter Mann sorgt in Weilheim für Aufsehen

Ein völlig nackter Mann streift durch Weilheim. Es dauert Stunden, bis die Polizei weiß, wer der Mann ist.

Am Sonntagvormittag hat ein nackter Mann in Weilheim für Aufsehen gesorgt. Bei der Polizei gingen gegen 11 Uhr mehrere Mitteilungen ein, dass sich der Unbekannte im Bereich der Oderdinger Straße aufhalten soll.

Eine Streife entdeckten den Mann und die Beamten stellten fest, dass er einen psychisch sehr auffälligen Eindruck machte. Da er sich vehement weigerte, seine Personalien anzugeben, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Inspektion gebracht. Auch dort konnten die Beamten trotz aller Bemühungen die Identität des Mannes nicht feststellen. Die erlösende Information kam drei Stunden später, als bei der Polizei eine Vermisstenanzeige einging. Mitteiler war der Vater des Unbekannten. So konnte herausgefunden werden, dass es sich bei dem Mann um einen 24-Jährigen aus Weilheim handelt. Da sich der junge Mann weiterhin in einer offensichtlich psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. (lt)

