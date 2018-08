Sportanlagen sind goldwert

Warum die Investitionen in die Sportanlagen am Landsberger Schulzentrum so sinnvoll sind, schreibt Dominic Wimmer in seinem Kommentar.

Kinder, die auf einer 100-Meter-Bahn Probleme haben, einfach nur geradeaus zu laufen oder nicht mal einen Ball aus kurzer Distanz fangen können. Pädagogen zeichnen im informellen Gespräch oft ein düsteres Bild, wie es um die sportlichen und koordinativen Fähigkeiten bei manchen Heranwachsenden bestellt ist. Viele Kinder und Jugendliche sind zudem richtige Bewegungsmuffel. Rund 20 Prozent von ihnen in Deutschland sind übergewichtig. Natürlich muss nicht jeder ein Übersportler sein, aber Bewegung schadet ja bekanntlich nicht und ist eine gute Abwechslung zum vielen Sitzen im Unterricht.

Schade, dass das Sportzentrum so wenig genutzt wird

Der Landkreis sorgt jetzt mit seiner millionenschweren Investition in die Sportanlagen im Schulzentrum an der Platanenstraße dafür, dass die sportlichen Rahmenbedingungen passen. Während vielerorts in Deutschland über marodierende Sportstätten geklagt wird, investiert man in Landsberg in die Zukunft. Jetzt müssen die neuen Anlagen nur noch von den Schulen mit Leben erfüllt werden. Außerdem herrschen im benachbarten städtischen Sportzentrum – mit Ausnahme des katastrophalen Kunstrasens – traumhafte Bedingungen. Schade nur, dass das wunderbare Stadion mit seinen Leichtathletikanlagen so wenig genutzt wird.

