vor 5 Min.

Sportler duschen im Container

In der Landsberger Eissporthalle gilt ein Hygieneplan. In den Kabinen wird es eng

In Corona-Zeiten müssen nicht nur die Zuschauer bei Sportveranstaltungen auf Abstand gehalten werden, sondern auch Sportler. Und das bedeutet beispielsweise für die Landsberger Eissporthalle, dass eine Mannschaft mindestens zwei Umkleidekabinen beansprucht. Wegen des Platzmangels kommt es aber zu Zeitverzögerungen zwischen den Spielen verschiedener Mannschaften. Der Ferienausschuss des Stadtrats hat sich nun des Themas angenommen: Die Stadt will Abhilfe schaffen.

Aufgrund der Abstandsregelung darf laut Stadtverwaltung eine Umkleidekabine der Eissporthalle nur von zehn Personen gleichzeitig genutzt werden. Das führt dazu, dass eine Mannschaft mindestens zwei Kabinen besetzt. Außerdem gilt eine Einbahnwegeregelung: Unterschiedliche Mannschaften dürfen sich nicht einen gemeinsamen Ein- und Ausgang teilen. In Landsberg stehen mit vier Umkleidekabinen und einer Kabine für den Publikumslauf vergleichsweise wenige Kabinen zur Verfügung.

Als zusätzliche Sanitäreinrichtung soll jetzt ein Container aufgestellt werden, der dem Oberligateam des HC Landsberg als Mannschaftskabine dienen soll. Die restlichen Kabinen könnten von den Mannschaften genutzt werden, die vor oder nach der Ersten Mannschaft eine Eiszeit gebucht haben, wurde in der Sitzung des Ferienausschusses gesagt.

Der Container soll südlich der Eissporthalle auf einem Teil des vor der Halle gelegenen Parkplatzes aufgestellt werden. Geplant ist laut Stadtverwaltung, den Container für acht Monate zu mieten. Bei 16 Leerungen des Abwassertanks komme man einschließlich der Miete auf Kosten in Höhe von rund 29000 Euro. Wie in der Sitzung anklang, soll jedoch auch ein Anschluss an die Kanalisation geprüft werden, was die Kosten mindern könnte.

Der HC Landsberg und die Stadt werden sich die Kosten für den Container teilen. Das Eis-Training des Oberligisten in der Landsberger Eissporthalle beginnt am kommenden Wochenende. (smi)

