Sportzentrum: Diese Hecke darf geschnitten werden

Eigentlich ist es ja verboten im April Hecken zuzuschneiden. Aber die Stadt Landsberg bekommt eine Ausnahmegenehmigung.

Am Landsberger Sportzentrum wird derzeit eine Hecke zurückgeschnitten – mit Erlaubnis der Unteren Naturschutzbehörde, wie der Pressesprecher der Stadt, Andreas Létang in einer Pressemeldung schreibt.

In der vergangenen Woche hatten bereits ein gekappter Blauregen auf Privatgelände und die abgeholzten Bäume im Heilig-Geist-Spital für Aufregung gesorgt. Jetzt kommt der Teil einer Hecke weg, obwohl man Hecken ab März bis Ende September nicht mehr beschneiden darf.

Hecke wurde auf schützenswerte Tiere überprüft

Doch für alles gibt es Ausnahmen, so auch im vorliegenden Fall. Für die Sanierung der Sportplätze braucht es laut Létang eine geeignete Zufahrt. Diese soll vom Parkplatz in der Max-Friesenegger her geschaffen werden. Aber die Sportplätze und der Parkplatz werden durch einen Heckenstreifen voneinander getrennt. Um einen Teil dieser Hecke entfernen zu können, sei eine Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt beantragt worden, erklärt Létang.

Auf nistende Vögel überprüft worden

Die Hecke sei daraufhin auf nistenden Vögel und andere schützenswerte Tiere hin überprüft worden. Dabei sei festgestellt worden, dass die Voraussetzungen gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz vorlägen und die Maßnahme wie beantragt durchgeführt werden dürfe.

