St. Ottilien

vor 39 Min.

Ammerseerenade erinnert an Befreiungskonzert jüdischer Musiker

Plus Das Gedenken an das Befreiungskonzert jüdischer Musiker 1945 in St. Ottilien gerät zum Höhepunkt des Klassikfestivals. Wie aus Musik Verständigung erwächst.

Von Romi Löbhard

„Einer der Musiker kam langsam zur vorderen Bühne. „Dies ist unser Befreiungskonzert“, sagte er. (…) Die Bewegungen der Musiker waren verkrampft, angespannt, ängstlich. Als ob sie jeden Moment erwarteten, dass Schüsse fielen und Knüppel niedergingen, um zu vernichten. (…) Als das Konzert zu Ende war, weinten viele, wenige noch offener als ich. Viele blieben mit reglosen Gesichtern und Körpern dort sitzen oder liegen, wo sie gerade waren.“ So beschreibt Robert L. Hilliard in seinem Buch „Von den Befreiern vergessen – der Überlebenskampf jüdischer KZ-Häftlinge unter amerikanischer Besatzung“ das Befreiungskonzert am 27. Mai 1945 in St. Ottilien, so wie er es als junger, dort stationierter Soldat erlebt hat. An dieses Ereignis hat jetzt wieder das Klassikfestival Ammerseerenade erinnert.

