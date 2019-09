17:54 Uhr

St. Ottilien: Die Klosterkirche hat ein frisch saniertes Turmkreuz

Es thront in 75 Metern Höhe - das neue Kreuz auf der Turmspitze der Klosterkirche St. Ottilien. Damit sind aber noch längst nicht alle Arbeiten abgeschlossen.

Von Romi Löbhard

Am kirchlichen Festtag Kreuzerhöhung segnete Erzabt Wolfgang Öxler im Beisein von Firmen und Handwerkern sowie etlichen Mitgliedern der Klostergemeinschaft in luftiger Höhe das frisch goldglänzende Kreuz auf dem Turm der Klosterkirche Sankt Ottilien. Einige Musiker aus dem Schülerblasorchester, „Chef“ Hans-Günter Schwanzer und Pater Vianney Meister eingeschlossen, umrahmten die Feier als Turmbläser.

Das war im Klosterdorf zu hören und lockte etliche Neugierige an. Das Kreuz sei ein Zeichen für die erlösende Liebe, es solle ein Leuchtturm sein, sagte der Erzabt vor dem Weiheakt. Es solle immer wieder daran erinnern, Gott mit hereinzunehmen ins Leben, um „gehimmelt“ zu sein. Zudem sei das Kreuz mit dem Herz Jesu ein Hinweis, „dass unsere Welt gerade in der heutigen Zeit mehr Herz braucht“.

Das Kreuz wurde in alle Einzelteile zerlegt

Die Sanierung des aus geschmiedeten und verschraubten Stahlelementen bestehenden Turmkreuzes ist Teil der Erneuerungsarbeiten am 75 Meter hohen Turm der Klosterkirche. Es wurde vor einigen Monaten abgenommen, in Einzelteile zerlegt, diese entrostet und mit Korrosionsschutz behandelt. Das Herz Jesu in der Mitte als Symbol für die dem Herzen Jesu geweihte Klosterkirche und die vier diagonal angeordneten Lilien sind einzeln angefertigte Elemente, die bei der Sanierung frisch feuervergoldet wurden.

Mit der erneuten Anbringung und Segnung des Kreuzes ist nun ein Teil der Sanierung des Kirchturms abgeschlossen. Wie Projektleiter Bruder Dr. Odilo Rahm berichtet, wurden bisher Mauerwerk und Fensterlaibungen des Turmschafts außen und innen grundlegend saniert. Am Turmhelm, an dessen Spitze das Kreuz angebracht ist, war die gesamte Holzkonstruktion zu überprüfen und teilweise auszubessern oder zu erneuern. Die Kupferblecheindeckung des Turmhelms ist fast komplett neu. „Das waren immerhin rund 650 Quadratmeter“, so Bruder Odilo, „die bei einem Gefälle von 72 Grad angebracht und verzahnt wurden.“ Die Urkunden aus der Zeit des Kirchenbaus, die im Turmknauf gefunden worden waren, seien natürlich wieder dort verwahrt worden.

Nächstes Jahr ist das Kirchendach dran

Nächste Arbeiten sind laut Projektleiter der Rückbau des Gerüsts bis zur Lastenbrücke. Von dort aus ist der Glockenstuhl an der Reihe. Die Unterkonstruktion sei zu ertüchtigen. Anschließend werde der Stahlglockenstuhl entfernt und ein Holzglockenstuhl eingebaut. Sind die Glocken eingehängt und die Technik eingebaut, werden die umlaufenden Gänge am Turm („Triforien“) wieder verschlossen. Die Treppenzugänge werden dann ausgebessert und die Elemente zur Fixierung des Turmhelms auf dem Turmschaft gegen Korrosion geschützt. Im kommenden Jahr steht die Sanierung des Kirchendachs mit Dachboden an.

Themen Folgen