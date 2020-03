13:05 Uhr

St. Ottilien: Die Mönche trauern um Bischof Dammertz

Viktor Josef Dammertz ist am Montag im Kreise seiner Mitbrüder im Kloster St. Ottilien gestorben. Er war zwölf Jahre Bischof von Augsburg.

Von Stefanie Merlin und Thomas Wunder

Der frühere Bischof von Augsburg , Viktor Josef Dammertz , ist am Montagmorgen im Kreis seiner Mitbrüder in St. Ottilien gestorben. Im vergangenen Jahr konnte Bischof Viktor sein 25. Weihejubiläum und seinen 90. Geburtstag feiern. Nach den Jahren als Abtprimas der Benediktiner ( Rom ) und Bischof von Augsburg lebte er die letzten Jahre wieder in der Erzabtei, seinem Heimatkloster.

Bis vor Kurzem konzelebrierte Dammertz täglich bei der Messe in der Krankenabteilung des Klosters und war ein eifriger Leser und Beter. In der vergangenen Woche, am Aschermittwoch, hat er in der Klosterkirche die Messe zum Beginn der Fastenzeit mitgefeiert. Mit Freude hatte er vor einem Monat die Ernennung des neuen Augsburger Bischofs aufgenommen. Prälat Bertram Meier hat seinen Vorgänger Altbischof Viktor in der vergangenen Woche noch besucht. Am Samstag erhielt er von Erzabt Wolfgang Öxler die Krankensalbung.

Im vergangenen Jahr feierte Viktor Josef Dammertz (Mitte) seinen 90. Geburtstag mit einem Festgottesdienst in der Klosterkirche St. Ottilien mit Erzabt Wolfgang Öxler (links) und Generalvikar Msgr. Harald Heinrich. Bild: Julian Leitenstorfer

Erzabt Wolfgang Öxler würdigt den Verstorbenen als bescheidenen, ausgleichenden Menschen, der sich in seiner Zeit als Erzabt von St. Ottilien für die zukunftsfähige Bildung junger Menschen eingesetzt hat. Als vierter Erzabt von St. Ottilien (1975 bis 1977) habe er die bauliche Erweiterung des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums vorangetrieben. Die Entscheidung, sich als eine der ersten Ordenschulen dem noch jungen Schulwerk der Diözese anzuschließen, fällt in seine Amtszeit.

Nach der Emeritierung lebte Dammertz in St. Alban

Viktor Dammertz war seit 1954 Mönch der Erzabtei St. Ottilien. Von 1992 bis 2004 war er Bischof von Augsburg , nach seiner Emeritierung im Juni 2004 lebte er bei den Benediktinerinnen von St. Alban bei Dießen. Im Jahr 2015 erfolgte der Umzug in Kloster St. Ottilien.

Am Montagabend wird die Mönchsgemeinschaft ihren früheren Erzabt im Rahmen der Vesper um 18 Uhr verabschieden. Dazu sind alle Gläubigen eingeladen. Im Anschluss wird Bischof em. Viktor Josef Dammertz in den Aufbahrungsraum bei der Klosterkirche übertragen. Dort besteht die Möglichkeit persönlich Abschied zu nehmen.

Mehr über Viktor Josef Dammertz lesen Sie hier: Ehemaliger Augsburger Bischof Dammertz gestorben

Themen folgen