Gymnasium St. Ottilien: Eine neue Schule für ein neues Lernen

Im Jahr 2023 soll mit dem Neubau des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums in St. Ottilien begonnen werden. Wie das Schulwerk und die Erzabtei die Schule der Zukunft sehen.

Vor mehr als vier Jahren war der baulich schlechte Zustand des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums (RMG) St. Ottilien bereits öffentlich gemacht worden, und es hatte erste Gespräche mit den entsprechenden Stellen über Verbesserungsmöglichkeiten gegeben. Jetzt kann der letztendlich beschlossene Neubau des Gymnasiums konkret werden: Wie Peter Kosak, Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, bei einem Pressegespräch in den Räumen der Schule erläuterte, hat die Erzabtei als Eigentümerin das Schulgrundstück im Erbbaurecht an das Schulwerk übertragen.

Seit ein paar Tagen sei dieser Schritt notariell beglaubigt. „Wir, das Schulwerk, sind damit rechtlich abgesichert, können offiziell als Bauherr mit dem Ulrichswerk als Bauträger auftreten und in die Planungen einsteigen.“ Das Schulwerk betrete damit Neuland: „Wir bauen zum ersten Mal eine komplett neue Schule.“ Derzeit werde mit Gesamtkosten in Höhe von 40 Millionen Euro gerechnet. Feste Finanzierungszusagen gebe es vom Landkreis Landsberg (6,7 Millionen Euro) und der Erzabtei (4,5 Millionen Euro). Bleiben 28,8 Millionen, die vom Freistaat Bayern, der Diözese Augsburg und dem Schulwerk abzudecken sind.

Bislang gibt es einen fixen Termin zum Neubau in St. Ottilien

Zu einer genauen Aufteilung könne er noch nichts sagen, so Kosak, da Zuwendungen bei der Regierung von Oberbayern erst beantragt werden können, wenn feste Planungen vorliegen. Dafür waren 35 Planungsbüros angeschrieben worden. Ausgewählt wurde das in Ludwigshafen ansässige Büro a/sh Architekten, das am besten mit der Materie „Schulbau“ vertraut schien. Zur Zeitschiene sagte Kosak, im April 2022 werde die Entwurfsplanung fertig sein. Dies sei der einzige derzeit fixe Termin. Danach können Zuwendungen beantragt und die Ausschreibungen möglichst bis Ende 2022 hinausgehen. Mit dem Baubeginn sei frühestens 2023 zu rechnen. Während der Bauzeit, so sei derzeit der Plan, könne der Unterricht ganz normal in den bestehenden Räumen weiterlaufen. Die Schüler ziehen in neue Räume um, die bis dahin genutzten kommen weg. „Es werden höchstens wenige Interimsräume nötig sein“, so der Schulwerksdirektor. Und dafür seien eigene, gut ausgestattete Container vorhanden.

Über die Schule sagte Kosak, es gebe zwei Neuerungen. Neben dem Bau, der neuen Hülle, werde auch der Inhalt, das Leben in der Schule und das pädagogische Konzept erneuert. Eingeführt werde „GanzTakt+“, eine vom Schulwerk der Diözese entwickelte Sonderform der offenen Ganztagsschule. GanzTakt+ verbinde rhythmisierten Ganztag mit individueller Nachmittagsgestaltung. So soll es am RMG zwei fixe, verpflichtende Unterrichtsganztage im Klassenverband geben. An den anderen drei Tagen können Nachmittagsangebote genutzt werden. Inputphasen wechseln sich mit eigenständiger Arbeit ab. Handwerkliches Können soll wieder mehr in den Fokus gerückt werden.

Um die Wohnzimmer herum sollen sich die Klassenräume gruppieren

Das setze natürlich andere Räumlichkeiten als die derzeit vorhandenen voraus. Im RMG neu wird es für jeden Jahrgang einen großen offenen Raum geben. Um dieses „Wohnzimmer“ herum sind drei Klassenräume, die „Kinderzimmer“ angeordnet. Lehrer fungieren als „Lernbegleiter“, ein guter Frontalunterricht sei ebenso möglich wie individuelles Lernen. Das Konzept werde im Schulwerk als zukunftsfähig und gesellschaftliche Notwendigkeit gesehen.

Der älteste Teil des Gymnasiums in St. Ottilien beherbergt heute das Tagesheim. Er wurde im Jugendstil errichtet, aber nach dem Zweiten Weltkrieg umgestaltet. Foto: Thorsten Jordan

„Die Schule soll beibehalten werden.“ Das sei der einhellige Wunsch der Klostergemeinschaft, betonte Erzabt Wolfgang Öxler. Die Kongregation von St. Ottilien habe bei allen Klosterneugründungen stets mit einer Schule begonnen. Über die Schule gebe es Kontakt zu jungen Leuten, so könnten Werte mitgegeben werden. Die Kosten, die die Gemeinschaft zu tragen habe, seien natürlich ein großer Einschnitt, St. Ottilien als Schulstandort sei aber wichtig.

Ein neues Haus für neue Formen des Unterrichts

Zum öfters kritisierten Totalabriss sagte der Erzabt, Mut zur Weiterentwicklung sei wichtig. „Es braucht ein Haus, das neue Formen des Unterrichtens ermöglicht“, erklärte Schulleiter Michael Häußinger dazu. Ein Schulentwicklungsteam habe Ideen entwickelt und sei bei Planungen mit eingebunden worden, hob Konrektor Werner Hörmann hervor. Bruder Josef Götz, Cellerar und seit 36 Jahren Lehrer am RMG, sprach über Perspektiven. Eine Sanierung der Schule sei wegen der Anbauten zu verschiedenen Zeiten nicht gerade leicht. So sei der Urbau Ende des 19. Jahrhunderts errichtet worden. Die drei jetzt genutzten Bauten stammen aus den Jahren 1960, 1977 und 1991. „Die Gebäude aus dem Jahr 1977 stellen sich dabei am schlechtesten dar.“ Er jedenfalls sei froh, dass mit dem Schulwerk geplant werde.

Dem Gymnasium in St. Ottilien steht ein kompletter Abriss und ein Neubau in Abschnitten bevor. Bruder Josef Götz (Cellerar der Erzabtei und Lehrer) zeigt die alten Räumlichkeiten, zum Beispiel die Chemie-Vorbereitung. Foto: Thorsten Jordan

„Wir wollen die Schule.“ Das betonte auch Pater Theophil Gaus, seit 25 Jahren Lehrer am RMG und Schulseelsorger. Als großen Vorteil für die Schüler sieht er das große, weltumspannende Netzwerk der Benediktiner, das Schulaustausch mit vielen Ländern ermögliche.

Wie die Erzabtei St. Ottilien ihren Kostenanteil aufbringen will

Um die 4,5 Millionen Euro, die vom Kloster als Finanzierung zugesagt wurden, auch bereitstellen zu können, wurde ein Fundraising initiiert. Im Team sind Abt em. Notker Wolf und Bruder Odilo Rahm als Koordinator. Fundraising sei mühsam, meinte Abt Notker schmunzelnd, aber jede Mühe wert, „denn wir investieren in die Zukunft junger Menschen“. Für Fundraising sei ein Netzwerk auf breiter Basis notwendig, betonte Bruder Odilo. Gedacht sei an Benefizkonzerte, Einnahmen aus Märkten, dem Circus Sankt Ottilien, Protagonisten, die der Schule ihr Gesicht „leihen“. Bei allen Aktionen müsse der schulische Zusammenhang erkennbar sein.

„Wir haben schon etliches getan“, sagte der Koordinator. Dank auch etlicher Großspenden seien bereits knapp 50 Prozent zusammen. Der Eigenanteil müsse in jährlichen Raten bis 2026 übergeben sein. Mit den 4,5 Millionen ist es laut Bruder Odilo allerdings nicht getan. „Dazu kommt die Infrastruktur, die vom Kloster in Eigenregie gebaut und betrieben wird.“