14.11.2020

Stadtbuslinie auf Probe

Frauenwald wird ans Netz angeschlossen

Für ein Jahr auf Probe wird das Gewerbegebiet im Frauenwald an das Landsberger Stadtbusnetz angeschlossen. Das sagte der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ernst Müller, in der Sitzung des Stadtrats.

Das Signal dafür hatte der Kreisausschuss bereits im Februar gegeben. Einen entsprechenden Vorschlag hatten zuvor die Stadt Landsberg und deren Wirtschaftsförderung gemacht. Denn bislang ist der Frauenwald komplett vom öffentlichen Personennahverkehr abgehängt. Nun soll ab Ende November die neue Stadtbuslinie 6 zwischen dem Frauenwald und dem St.-Ulrich-Platz verlaufen.

Wie Ernst Müller in der Sitzung sagte, seien auch die großen Firmen im Frauenwald beteiligt gewesen. Sie könnten „Dauerkarten“ für ihre Mitarbeiter erwerben. Das würde auch die Kosten senken. Die Stadtbuslinie soll vorerst ein Jahr zur Probe laufen. In dieser Zeit würden auch Zählungen durchgeführt, wie die neue Linie angenommen wird. Stadtrat Christoph Jell (UBV) äußerte sich skeptisch, ob in Zeiten der Corona-Pandemie verwertbare Aussagen zur Auslastung der Busse getroffen werden könnten. Ernst Müller meinte, dies werde bei der Zählung berücksichtigt. (wu)

