Stadtfinanzen: Landsberg fährt einen satten Überschuss ein, aber...

Plus Es läuft finanziell blendend für die Stadt Landsberg. Kämmerer Peter Jung stellt den Jahresabschluss für 2018 vor. Dennoch sorgt sich der Finanzausschuss wegen eines Themas.

Wenige Wochen vor dem Ende seiner Tätigkeit in Landsberg hat Stadtkämmerer Peter Jung im Verwaltungs- und Finanzausschuss ein „Feuerwerk von guten Zahlen“ präsentiert. So bewertete jedenfalls Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) den von Jung vorgestellten Jahresabschluss für 2018. Neuner hob dabei vor allem auf die Zahl ab, die unterm Strich im Jahresabschluss zu lesen ist.

Im vergangenen Jahr konnte die Stadt einen Jahresüberschuss von 16,4 Millionen Euro erwirtschaften. „Das ist unser bestes Ergebnis, zumindest seit 2011“, so Jung. Allerdings: Ganz so ungetrübt ist der Jahresabschluss nicht. Das deutete Stefan Meiser (ÖDP) an, der die Verluste aus den Derivat-Geschäften in den Blick nahm.

In Landsberg sprudeln die Steuereinnahmen ganz besonders

Dass die Stadt finanziell gut dasteht, liegt laut Jung insbesondere auch an der Entwicklung der Steuereinnahmen: Diese stiegen seit 2011 um mehr als 50 Prozent von seinerzeit 40,8 auf inzwischen 63 Millionen Euro an. „Wir liegen damit an der Spitze der Großen Kreisstädte in Bayern“, betonte Jung. Die Barmittel der Stadt seien in dieser Zeit von 4,4 auf 34,9 Millionen Euro gestiegen, die Verschuldung vom Höchststand im Jahr 2012 von 53,7 auf 39 Millionen Euro gesunken.

Dass die Stadt viel Geld auf der hohen Kante hat und diese Barmittel im vergangenen Jahr erneut um 3,3 Millionen Euro aufstocken konnte, habe aber auch daran gelegen, dass die Stadt viel weniger Geld für Investitionen ausgab, als im Haushalt vorgesehen. Statt der eingeplanten 32,9 wurden nur 13,2 Millionen Euro benötigt. Davon flossen 9,2 Millionen Euro in Bauvorhaben (Mittelschule, Obdachlosenunterkunft, Tartanbahn im Sportzentrum) und 2,4 Millionen Euro in den Kauf von Wohnbauland am Reischer Talweg, informierte Jung.

Der Kämmerer wurde bei einem seiner letzten Auftritte im Sitzungssaal nochmals mit viel Lob bedacht. „Dass Landsberg vom Sanierungsfall zu einer hochprofitablen Körperschaft geworden ist, ist zu wesentlichen Teilen in Ihrer Person begründet“, sagte Christian Hettmer (CSU). Es sei offenbar ein Umfeld geschaffen worden, das sehr wirtschaftsfreundlich ist: „Und diesen Weg muss man auch weitergehen, wenn wir diesen Wohlstand behalten wollen.“

2012 gab es einen Einstellungsstopp

Um finanziell wieder in die Spur zu kommen, waren 2012/13 freilich auch noch weitere Maßnahmen notwendig gewesen, wie Peter Jung ins Gedächtnis rief: Damals seien die Steuerhebesätze angehoben worden, Beförderungs- und Einstellungsstopps verhängt, Zuschüsse auf den Prüfstand und „alle Schrauben gedreht worden, die es nur irgendwie gab“. Und schließlich habe er sich auch erst einen Überblick über die finanzielle Lage verschaffen müssen, nachdem man auch mit den Jahresabschlüssen im Rückstand war. Dieser Rückstand, betonte Oberbürgermeister Neuner, sei nun am Ende der Amtszeit Jungs vollständig aufgeholt worden.

Bei all der positiven Sicht der Dinge blieben aber die verlustreichen Derivatgeschäfte der Stadt nicht außen vor. Der Kämmerer erwähnte in diesem Zusammenhang 4,7 Millionen Euro Kredite zur Liquiditätssicherung. Dabei, so sagte Stefan Meiser, habe er als Stadtrat ein schlechtes Gefühl. Aus den genannten 4,7 Millionen würden in diesem Jahr 5,3 und in zwei Jahren sechs Millionen Euro werden. Meiser: „Ich glaube, das werden wir nicht mehr lange durchhalten, wir müssen eine Entscheidung treffen, wie wir damit umgehen.“

Zinswettenverluste in Millionenhöhe - und 2,81 Euro Portokosten

Das Minus aus zwei Zinswettgeschäften ist in den vergangenen Jahren nicht nur wegen der Verluste an sich größer geworden, sondern auch dadurch, dass die Stadt ihre Zahlungen an die Bank seit Jahren nicht mehr leistet. Auf den diesbezüglichen Kontokorrentkonten waren zum 30. Juni 2019 ein Verlust von 3,5 Millionen Euro sowie 1,5 Millionen Zinsen und Portokosten von 2,81 Euro ausgewiesen. Allein im Jahr 2018 erhöhte sich der Zinsbetrag um 311.000 Euro, geht es aus einer Übersicht der Stadt hervor. Eine Zinswette der Stadt läuft noch bis zum Jahr 2034.

Die Stadt hatte die Zahlungen an die Bank eingestellt, um angesichts der verschiedenen Rechtsstreitigkeiten mit der Bank den Eindruck eines Schuldeingeständnisses zu vermeiden. Oberbürgermeister Neuner meinte denn auch in der Sitzung mit Verweis auf eine anwaltliche Meinung, dass man von dieser Linie auch nicht abgehen könne.

