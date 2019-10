13:15 Uhr

Stadtlauf in Landsberg: Wie die Engstelle entschärft wurde

Stadtlauf in Landsberg: Die Engstelle am Übergang von der Karolinenbrücke in die Straße Am Englischen Garten.

Kurz vor dem Start von Hardy‘s Stadtlauf in Landsberg wurde die Strecke geändert. Was die Läufer dazu sagen.

Von Margit Messelhäuser und Thomas Wunder

Nein, der Hardy's Stadtlauf in Landsberg wurde nicht zum Hindernislauf. Denn im Vorfeld war dies wegen der Baustelle in der Straße Am Englischen Garten befürchtet worden. Wenige Stunden vor dem Start fanden die Organisatoren eine Lösung, wie die Engstelle am Übergang von der Straße Am Englischen Garten zur Karolinenbrücke ohne Probleme für die rund 1000 Läufer passiert werden kann.

In der ursprünglichen Streckenführung hätte auf die Läufer eine echte Engstelle gewartet. Sie hätten die Treppen runter, unter der Karolinenbrücke durch, auf der anderen Seite wieder hoch und dann erst über die Brücke zurück zum Hauptplatz laufen können. Das war nun nicht der Fall. Die Strecke wurde in diesem Bereich einfach in zwei Strecken aufgeteilt und durch Zäune getrennt. Nicht nur langjährige Teilnehmer des Stadtlaufs, wie Roland Ritter aus Landsberg, waren voll des Lobes über die Streckenführung. Auch Ritter hatte Bedenken wegen der Treppen unterhalb der Karolinenbrücke gehabt.

Mit der geänderten Streckenführung lief der von Hardy's organisierte Stadtlauf ohne große Probleme ab.

