18.07.2019

Stadtradeln endet

140000 Kilometer sind geschafft. Bis Samstag kann man sich noch anmelden

Zwischenbilanz beim Stadtradeln: Nach Ablauf von zwei Dritteln der dreiwöchigen Klimaschutzaktion wurden bereits 140000 Fahrradkilometer gezählt, informiert das Landratsamt Landsberg. Dort sind über 190 Teams mit 1178 Teilnehmern gemeldet. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren zur Halbzeit 1200 Teilnehmer 122000 Kilometer geradelt.

Zum Abschluss des Stadtradelns wird eine gemeinsame Radtour angeboten, die vom Landkreis und dem ADFC-Kreisverband Landsberg organisiert wird. Die Abschlussfahrt startet in Utting und führt nach Landsberg. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr in Utting an der Leonhardikirche in der Dießener Straße, die Ankunft in Landsberg ist gegen 12 Uhr geplant.

Für alle Teilnehmer aus dem Raum Landsberg, die in der Früh nach Utting radeln möchten, wird eine vom ADFC begleitete 21 Kilometer lange Radtour von Landsberg zum Treffpunkt nach Utting angeboten. Treffpunkt ist um 7.30 Uhr am Bayertor. Alle, die mitfahren möchten, können bei beiden Fahrten ohne Anmeldung teilnehmen.

Eine Anmeldung und Registrierung als „Stadtradeln“-Radler ist noch bis Samstag, 20. Juli, möglich ist. „Sollten Sie noch nicht aktiv dabei sein, dann zögern Sie nicht, sich noch zu registrieren. Für ein gutes Ergebnis unseres Landkreises zählt die Anzahl der Teilnehmer und jeder geradelte Kilometer“, wird Andrea Ruprecht, die Klimaschutzmanagerin am Landratsamt, in einer Mitteilung zitiert. (lt)

Themen Folgen