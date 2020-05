Stadtrat: Die CSU auf dem Abstellgleis

Die CSU ist die stärkste Fraktion im Landsberger Stadtrat. Doch eine Koalition aus UBV, Grünen und SPD könnte die Christsozialen in die Opposition drängen, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Konstituierende Sitzungen sind nicht immer spannend. Eide werden gesprochen, Ausschussposten besetzt und festgelegt, wer die Kommune in einem Zweckverband vertritt. Doch je nach Zusammensetzung des Stadt- oder Gemeinderats gelten die Wahlen der Stellvertreter des Rathauschefs und die Zusammensetzung der Ausschüsse als Wegweiser für die künftige Zusammenarbeit. So auch in Landsberg im Jahr 2020.

Rückblick: Bislang stellte die CSU den Oberbürgermeister und die meisten Stadträte. Stärkste Fraktion sind die Christsozialen geblieben, dennoch droht ihnen das politische Abstellgleis. Denn offenbar hat Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) im Vorfeld eine Allianz mit den unterlegenen OB-Kandidaten Moritz Hartmann (Grüne) und Felix Bredschneijder ( SPD) geschmiedet. Sie sollen ihre Stellvertreter werden, CSU-Kandidat Christian Hettmer würde dann leer ausgehen.

Auf die Oppositionsbank gedrängt?

Die CSU fühlt sich bereits vor der ersten Stadtratssitzung in der Defensive. Soll sie auf die Oppositionsbank gedrängt werden, obwohl sie doch die Stadtpolitik weiterhin aktiv mitgestalten will? Denn auch in den verschiedenen Ausschüssen könnte sie Posten und damit Einfluss verlieren. Es wird also spannend im Landsberger Stadtrat. Denn eine mögliche Allianz von UBV, Grünen und SPD wäre Neuland. Hält diese Allianz auch bei kritischen Themen? Ein Blick in die Wahlprogramme verrät, dass UBV und Grüne durchaus unterschiedliche Standpunkte haben.

