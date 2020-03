Stadtratswahl: Ist die Landsberger Mitte das Bauernopfer für Doris Baumgartl?

Plus Wie die Landsberger Parteien die Ergebnisse der Stadtratswahl vom Sonntag einordnen. Die Grünen sind der CSU dicht auf den Fersen und die Landsberger Mitte verliert einen Sitz.

Die Stadtratswahl in Landsberg hat nur überschaubare Veränderungen in der Verteilung der 30 Sitze auf die einzelnen Fraktionen gebracht. Die Landsberger Mitte verlor ein Mandat, die Grünen gewannen eins. CSU, UBV, SPD und ÖDP blieben stabil. Anstelle der BAL, die nicht mehr antrat, ist erstmals seit Jahrzehnten wieder die FDP im Stadtrat vertreten - mit einem Promi. Wie die einzelnen Parteien den Wahlsonntag bewerten.

CSU Wenn auch ganz knapp konnte die CSU ihre Stellung als nach Wählerstimmen stärkste Partei (26,3 Prozent, 2014: 28,2 Prozent) in Landsberg verteidigen. Trotzdem: Einen Stadtrat mehr statt der bisherigen acht hätte sich Fraktionschef Harry Reitmeir schon gewünscht. Bedauerlich findet er vor allem, dass Berthold Lesch nicht wiedergewählt wurde. Er habe sich mit viel Fleiß als Referent für Stadtplanung im Gremium hervorgetan, habe aber wohl nicht den Bekanntheitsgrad gehabt. Unzufrieden sei er mit dem Ergebnis aber nicht.

Dass das Bemühen der CSU, viele Frauen gut auf der Liste zu positionieren, die Wiederwahl von Lesch und auch von Hubert Schlee vereitelt habe, glaubt Reitmeir nicht. Die CSU wird im neuen Stadtrat die einzige Partei mit einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis sein. Aber bei Schlee sei er optimistisch, dass er doch noch in den Stadtrat komme. Er ist nämlich Nachrücker im Falle einer Wiederwahl von Oberbürgermeister Mathias Neuner.

Generationswechsel bei den Grünen

Grüne Die Gewinner der Stadtratswahl sind der CSU dicht auf den Fersen: Die Grünen konnten ihren Stimmenanteil von 19,4 auf 24,8 Prozent steigern und stellen künftig sieben Stadträte. OB-Kandidat Moritz Hartmann freut sich vor allem darüber, dass dieses Mal der eigentlich schon 2014 geplante Generationswechsel gelungen sei. Mit den neu gewählten Stadtratsmitgliedern Leo Lischka, Lennart Möller und Jennifer Lübcke werden die Grünen drei Vertreter haben, die jünger als 25 Jahre sind. Von den amtierenden Stadträten wurden nur die Brüder Moritz und Ludwig Hartmann wiedergewählt.

Sie gehören dem neuen stadtrat auch wieder an: Ludwig und Moritz (rechts) Hartmann. Letzterer hat den Einzug in die Stichwahl zum Oberbürgermeister verfehlt. Bild: Thorsten Jordan

Die meisten bisherigen Stadträte hatten sich absichtlich weiter hinten auf der Liste platzieren lassen, um den Nachwuchskräften eine Chance zu geben. Rein rechnerisch könnte es ab Mai eine knappe schwarz-grüne Mehrheit geben: Sofern Oberbürgermeister Neuner sein Amt verteidigen kann, brächten es beide Parteien auf 16 von 31 Stimmen. Wäre das eine Option für die Grünen? „Wir treffen uns heute Abend und überlegen, wie wir uns zur Stichwahl verhalten“ – mehr ließ sich Moritz Hartmann am Montagvormittag dazu nicht entlocken.

Ergebnis gehalten, auch wenn drei "Galionsfiguren" nicht mehr dabei sind

UBV Nummer drei in der Rangliste in Landsberg bleibt die UBV, die mit 19,4 Prozent fast dasselbe Ergebnis wie 2014 (19 Prozent) erreichte und weiterhin sechs Stadträte stellen wird. Dieses Ergebnis sei umso höher zu bewerten, als dass die UBV drei „Galionsfiguren“ von 2014 ersetzen musste, betont UBV-Chef Wolfgang Neumeier: Dr. Reinhard Steuer, Medardus Wallner und Georg Krackhardt. Und das sei mit neuen, in der Stadt verwurzelten Personen wie den neuen Stadträten Claus Moritz und Karl Greißl gelungen. Und dann verweist Neumeier noch darauf, dass mit OB-Kandidatin Doris Baumgartl wohl erstmals in der Geschichte Landsbergs jemand bei der Stadtratswahl mehr als 10.000 Stimmen erhalten habe – deutlich mehr als die anderen drei OB-Kandidaten.

In den nächsten Tagen werde man sich „extrem anstrengen“, um die OB-Stichwahl zu gewinnen. Unterstützung für Baumgartl sieht Neumeier nicht nur bei der Landsberger Mitte, sondern ein solcher Eindruck sei auch in Gesprächen mit Anhängern der „beiden größeren Vereinigungen rübergekommen“.

Punktlandung bei der SPD

SPD Die SPD konnte ihre vier Sitze im Stadtrat halten und erreichte wie 2014 wieder 12,8 Prozent der Wählerstimmen. Einiges dazu beigetragen hatten die persönlichen Stimmen von OB-Kandidat Felix Bredschneijder, der mit 7587 Stimmen fast so viele Stimmen erhielt wie die drei anderen gewählten Stadträte zusammen. Dass man trotzdem als Partei nicht besser abgeschnitten habe, relativiert für Bredschneijder das Ergebnis, sodass er von einem „nicht uneingeschränkten Erfolg“ spricht.

Hans-Jürgen Schulmeister ist enttäuscht

Landsberger Mitte Enttäuschung herrschte am Montag beim Vorsitzenden der Landsberger Mitte, Hans-Jürgen Schulmeister: Die Landsberger Mitte verlor 2,9 und kam nur noch auf 10,5 Prozent und musste einen ihrer bisher vier Sitze abgeben. Leidtragender ist dabei Schulmeister selbst, er verfehlte als einziger amtierender Stadtrat der Landsberger Mitte eine Wiederwahl. Seine Wählervereinigung sieht er als „Bauernopfer“, das für den Erfolg von Doris Baumgartl in der ersten Runde der OB-Wahl erbracht wurde. Die Landsberger Mitte hatte auf einen eigenen Kandidaten verzichtet.

Hans-Jürgen Schulmeister hat es nicht mehr in den Stadtrat geschafft. Bild: Archiv

Ob er sich weiter kommunalpolitisch engagieren werde, ließ Schulmeister offen. Er lasse erst einmal ein paar Tage vergehen, sagte er, und fügte an, sich vorzustellen zu können, auch mal wieder etwas anderes zu machen.

Tom Bohn schreibt mit der FDP ein bisschen Geschichte

ÖDP Die ÖDP konnte zwar ihren Stimmenanteil von 2,7 auf 3,4 Prozent vergrößern. Für einen zweiten Sitz, das sei ihm bewusst gewesen, hätte der Stimmenzuwachs deutlich stärker ausfallen müssen, kommentierte Stefan Meiser das Ergebnis seiner Partei. Er wird die ÖDP auch in der nächsten Wahlperiode im Stadtrat vertreten. Das Ergebnis freue ihn, weil er in den vergangenen sechs Jahren jemand gewesen sei, „der kein Blatt vor den Mund nimmt und nicht nachfrage, ob mir das irgendwie schadet“.

FDP Ein bisschen Geschichte dürfte Tom Bohn geschrieben haben. Der Regisseur (das LT erreichte ihn bei einem "Tatort"-Dreh) wurde für die FDP in den Stadtrat gewählt. Wann es zuletzt einen FDP-Stadtrat in Landsberg gegeben hat, dürfte wohl kaum noch jemand wissen. Bohn sprach davon, dass dies rund 40 Jahre her sein müsste. Er kündigte an, im Stadtrat eine sozialliberale Politik vertreten zu wollen. Die FDP erreichte 2,7 Prozent. 2014 waren etliche FDP-Mitglieder auf einer gemeinsamen Liste mit der BAL angetreten, die dieses Mal keine Bewerber mehr aufgestellt hatte.

