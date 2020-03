10.03.2020

Stadtratswahl in Landsberg: Nur vier sind nicht mehr dabei

So war es vor sechs Jahren bei der konstituierenden Sitzung des Landsberger Stadtrats: Am 15. März wird das Gremium neu gewählt.

Plus Bei der Stadtratswahl in Landsberg stehen fast alle bisherigen Stadträte wieder auf den Stimmzetteln. Kommen dieses Mal mehr Frauen in das Gremium?

Von Gerald Modlinger

Als vor sechs Jahren der Landsberger Stadtrat gewählt wurde, interessierte das nicht allzu viele Landsberger. Gerade mal 43 Prozent von ihnen nahmen ihr Wahlrecht wahr. Doch dieses Mal finden erstmals seit Jahrzehnten Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl wieder gemeinsam statt. Und Oberbürgermeisterwahlen mobilisieren die Wähler etwas stärker: Beim ersten Durchgang der OB-Wahl 2012 stimmten immerhin 54 Prozent der Wahlberechtigten ab. Stimmen am 15. März also auch mehr Landsberger über die Zusammensetzung des Stadtrats ab?

Ein nicht unerheblicher Teil der Landsberger hat sich auch bereits entschieden, zu wählen: Wahlberechtigt sind 22504 Personen. 6100 Landsberger (27,1 Prozent) haben bereits die Briefwahl beantragt, 2800 (12,4 Prozent) hatten bis Montag sogar schon ihre Wahlbriefe abgegeben, teilte die Stadt mit. Die BAL wird ab Mai Geschichte sein Wie vor sechs Jahren stehen wieder sieben Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel. CSU, Grüne, SPD, FDP, Landsberger Mitte, ÖDP und UBV. Ähnlich wie bei der Kreistagswahl finden sich auf den Listen viele Amtsinhaber: 27 aktuelle Stadtratsmitglieder (inklusive OB) bewerben sich um einen Sitz. Bei der CSU hat nur Tobias Wohlfahrt auf eine erneute Kandidatur verzichtet, bei der UBV Dr. Reinhard Steuer und der erst vor wenigen Monaten nachgerückte Erich Schmid. Ebenfalls aufhören wird Reinhard Skobrinsky, und mit ihm wird es auch die Wählervereinigung BAL, die er 24 Jahre im Stadtrat vertreten hat, nicht mehr geben. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Während bei der CSU die Amtsinhaber fast sämtliche vorderen Listenplätze belegen, sieht es bei den Grünen anders aus: Da sind zwar auch wieder alle sechs Stadträte an Bord, vier von ihnen findet man jedoch erst im hinteren Feld. Der Vorsitzende der Landtagsfraktion der Grünen, Ludwig Hartmann, nimmt dabei Platz 30 ein. Bei der SPD steht Ludwig Kaiser auf Platz 30 und bei der Landsberger Mitte Dr. Wolfgang Weisensee: Er ließ wissen, dass er allein wegen der für ihn abgegebenen persönlichen Stimmen gewählt werden möchte und nicht auf Stimmen setzt, die bei Listenkreuzen vor allem auf die vorderen Plätze entfallen. Vor allem die Parteien haben viele Frauen auf den Listen Interessant dürfte auch werden, wie künftig das Geschlechterverhältnis im Stadtrat sein wird. Bislang dominiert dort das männliche Geschlecht: 25 Männer stehen sechs Frauen gegenüber. Das Bemühen, mehr Frauen in den Stadtrat zu bekommen, spiegeln vor allem die Listen von Grünen, SPD, CSU und FDP wider. Bei den Grünen finden sich Frauen und Männer auf der ganzen Liste im gleichmäßigen Wechsel, bei der SPD bis Platz 28 und bei der CSU bis Platz 24. Bei der FDP kandidieren sieben Männer und fünf Frauen. Deutlich in der Überzahl sind die Männer jedoch bei der Landsberger Mitte (77 Prozent), der UBV (73 Prozent) und der ÖDP (67 Prozent). Allerdings: Nicht immer geht die Platzierungstaktik der Parteien auf, denn die Stadtratswahl ist eine Persönlichkeitswahl. Das mussten 2014 vor allem die Grünen erfahren: Die beiden Spitzenkandidaten kamen damals nicht in den Stadtrat. Stattdessen wurden prominentere Kandidaten aus dem Mittelfeld nach vorne gewählt. Moritz Hartmann schaffte sogar von Platz 18 den Sprung in den Stadtrat.

