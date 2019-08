vor 32 Min.

Stadtwerke: Bei der Kläranlage top, beim Stromgeschäft ein Flop

Die Stadtwerke Landsberg legen ihre Bilanz für 2018 vor. Das Stromgeschäft schreibt rote Zahlen. Warum der Vorstand trotzdem auf diesen Betriebszweig setzt.

Von Gerald Modlinger

Eine deutlich schlechtere Bilanz als im Jahr zuvor haben die Stadtwerke-Vorstände Christof Lange und Norbert Köhler bei der jüngsten Sitzung des Aufsichtsgremiums, dem Verwaltungsrat, präsentiert. Der Gewinn schmolz gegenüber dem Vorjahr von rund 1,07 Millionen auf nur noch 267.000 Euro. Vor allem zwei Faktoren verhagelten die Bilanz: die Parkgaragen und das Stromgeschäft. Allerdings lief es nicht ganz so schlecht, wie der Wirtschaftsplan befürchten ließ: Dieser war von einem Verlust von 197.000 Euro ausgegangen.

Die Stromversorgung (Netzbetrieb, Erzeugung und Verkauf an Kunden) ist mit einem Umsatz von rund 22 Millionen Euro der mit Abstand größte Betriebszweig der Stadtwerke, die insgesamt im vergangenen Jahr rund 35,6 Millionen (2017: 34,9 Millionen) Euro umgesetzt haben. Und warum war mit dem Strom, der im vergangenen Jahr nichts zu verdienen? Das lag zum einen an den Kosten für die Turbinenrevision in der Maiermühle und zum anderen, dass dort deswegen mehrere Monate kein Strom produziert werden konnte, erklärte der kaufmännische Vorstand Christof Lange bei einem Pressegespräch.

Wie die Stadtwerke das Geschäft ankurbeln wollen

Noch stärker ins Minus rutschte der Stromverkauf: Nach einem kleinen Gewinn in Höhe von 40.000 Euro im Jahr 2017 kam es im vergangenen Jahr zu einem Verlust von 238.000 Euro. „Wir haben für den Vertrieb Personal aufgebaut“, erklärte dazu der kaufmännische Vorstand Christof Lange. Er setzt aber darauf, dass das zusätzliche Personal – seit 1. Juli gibt es auch einen neuen Vertriebschef – das Geschäft weiter ankurbeln werde. Zugleich sei auch der Einkaufspreis für Strom um bis zu 50 Prozent gestiegen. Das ist seine sehr große Position, denn von den 48 Gigawattstunden verkauften Strom produzierten die Stadtwerke selbst nur zwei Gigawattstunden mit Wasserkraft, Fotovoltaik und Blockheizkraftwerk.

„Wir wachsen noch gegen den Markttrend“, betonte Lange. Von 2017 auf 2018 stiegen die Betriebserträge um gut ein Prozent, noch stärker – um 3,7 Prozent – jedoch die Aufwendungen. Auch wenn die Margen im Strombereich unter Druck sind, widmet Lange dieser Sparte besondere Aufmerksamkeit im Hinblick auf künftige Geschäftsmöglichkeiten und verweist auf Stichwort wie Stromspeicher für Fotovoltaikanlagen, Ladeinfrastrukturlösungen auch für Firmenparkplätze und weitere denkbare Dienstleistungen, die ein „intelligentes Stromnetz“ in der Zukunft möglich machen könnte. Daneben wollen die Stadtwerke im Frauenwald ein neues Solarfeld errichten. Diese solle die Eigenproduktion von Strom um mehr als ein Drittel erhöht und könne rund 200 Einfamilienhäuser mit Elektrizität versorgen.

Auch weniger Gas wurde abgesetzt

Ähnlich wie beim Strom- lief es auch im Gasgeschäft. Dieses rutschte ebenfalls in die roten Zahlen, hat aber mit unter einer Million Euro Umsatz erheblich weniger Bedeutung als die Stromsparte.

Traditionell ein Verlustbringer sind für die Stadtwerke die Parkgagaragen und das Inselbad. Ähnlich wie bei der Stromerzeugung gab es auch bei den Garagen 2018 einen Sondereffekt: Die Sanierung der Schlossberggarage kostete nicht nur rund 3,5 Millionen Euro, sondern minderte wegen der Sperrung auch die Gebühreneinnahmen. Dadurch erhöhte sich das Minus von 2017 auf 2018 von 319000 auf 874000 Euro. Noch vor dem Winter wird dann wieder in der Lechstraßengarage saniert: Bei der 2008 erfolgten Sanierung von Parkdeck B sei keine Beschichtung aufgebracht worden, berichtete Technikvorstand Norbert Köhler. Das soll jetzt nachgeholt werden. „Die Aktion wird aber recht schnell gehen“, versicherte er. Das Parkdeck müsse dafür wohl zwei Wochen gesperrt werden.

Wird das Parken bald digitalisiert?

Daneben hat man sich bei den Stadtwerken in jüngster Zeit auch mit der Praxistauglichkeit von Parksensoren beschäftigt. Wenn Autofahrer auf die dadurch gewonnenen Daten zurückgreifen können, könnte dies den Parksuchverkehr reduzieren, es könnten freie Plätze gezielt reserviert und die Parkdauer minutengenau abgerechnet werden, verwies Lange auf den möglichen Nutzen für die Autofahrer.

Beim Inselbad lagen die Ausgaben um 450.000 Euro über den Einnahmen.

Und wo haben die Stadtwerke Geld verdient? Ausgerechnet bei den in der öffentlichen Wahrnehmung eher unspektakulären Dingen: Abwasser (plus 876.000 Euro) und Wasserversorgung (plus 696.000 Euro) hoben die Bilanz in die schwarzen Zahlen. „Das sind die Mindestgewinne für die Rücklagen, die wir brauchen, um nach der Lebensdauer unserer Anlagen die Sanierung finanzieren zu können“, erklärte Vorstand Lange.

Auch die Fernwärmeversorgung und Nebengeschäfte brachten Gewinne. Nebengeschäfte sind bei den Stadtwerken etwa die Dienstleistungen für andere Wasserversorgungszweckverbände und die Vermietung von Glasfaserleitungen.

