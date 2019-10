Stadtwerke Landsberg: So sieht der neue Vorstand Gerald Nübel seine Aufgaben

Plus Gerald Nübel hat am Dienstag seine Unterschrift unter seinen Arbeitsvertrag bei den Stadtwerken Landsberg gesetzt. Was er über die Energiewende, das Inselbad und den Wettbewerb denkt.

Die Stadtwerke Landsberg haben jetzt ganz offiziell einen neuen technischen Vorstand: Am Dienstagvormittag unterzeichneten Gerald Nübel und Oberbürgermeister Mathias Neuner den Arbeitsvertrag. Anschließend stellte sich der neue Chef den Mitarbeitern vor. Der Presse schilderte er kurz, wie er seine Aufgabe in Landsberg sieht.

Wie berichtet wechselt Nübel zum 1. Januar von den Stadtwerken Dachau nach Landsberg. In Dachau war Nübel in den vergangenen acht Jahren in vergleichbarer Position als technischer Werkleiter tätig. In Landsberg ist er Nachfolger von Norbert Köhler, der zum Jahresende in den Ruhestand tritt.

Die Daseinsvorsorge werde erschwert, sagt der neue Vorstand

Bei seiner Vorstellung hob Nübel die Rolle von Stadtwerken in der kommunalen Daseinsvorsorge hervor, betonte aber auch, dass diese Daseinsvorsorge durch manche rechtliche Rahmenbedingungen erschwert werde. „Wir haben den Wettbewerb und die Daseinsvorsorge zu meistern“, machte der neue Vorstand deutlich. Und er kritisierte, dass Wettbewerb auch da geschaffen wurde, „wo man keinen Wettbewerb braucht“. Dazu zählt er zum Beispiel die Energieversorgung. „Das, was wir da treiben, führt dazu, dass alles teurer und kompliziert wird. Der Verbraucher zahlt mehr und die Stadtwerke setzt man unter Druck.“

Die Stadtwerke dürften nicht überlastet werden

Die Stadtwerke müssten sich auf ihr Kerngeschäft – Wasser- und Energieversorgung sowie Abwasserbeseitigung – konzentrieren und auf dieser Basis neue Geschäftsfelder wie Wärmeversorgung und Elektromobilität erschließen. Bei der Kommune wolle er auch ein Verständnis dafür wecken, dass man Stadtwerke nicht überlasten kann. Dabei richtete er den Blick auf Investitionen fürs Inselbad oder die Tiefgaragen. Was Stadtwerke aber leisten können, sei eine gute Qualität des Betriebs.

Der 51-jährige Gerald Nübel stammt aus Westfalen und ist Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik. Nach Tätigkeiten in einem Ingenieurbüro und einer Forschungsstelle arbeitete er im Vertrieb und Marketing der Stadtwerke Dachau und seit acht Jahren als dortigen technischer Werkleiter.

Was Landsberg von Dachau unterscheidet

Während die Stadtwerke Landsberg ein eigenständiges Kommunalunternehmen sind, handelt es sich bei den Stadtwerken in Dachau um einen kommunalen Eigenbetrieb. Das heißt, in Landsberg kann Nübel mit dem kaufmännischen Vorstand Christof Lange im Rahmen des Wirtschafts- und Stellenplans deutlich eigenständiger agieren. In beiden Konstellationen gelte aber: „Grundsätzlich sind Stadtwerke immer Teil der Stadt und sie erfüllen das, was die Politik will.“ Dass Nübel dabei aber auch eigene Vorstellungen entwickelt, machte er bei seinem ersten Auftritt in Landsberg deutlich: „Die Energiewende müssen wir vor Ort umsetzen. Da, wo es wirtschaftliche Projekte gibt, sollte man diese auch machen.“

Andererseits sind die Landsberger Stadtwerke deutlich kleiner als ihr Pendant in Dachau: Mit rund 36 Millionen Euro Jahresumsatz erreichen sie nur gut die Hälfte des Geschäftsvolumens in Dachau. Das liegt nicht nur daran, dass Dachau mit rund 48000 Einwohnern deutlich größer als Landsberg ist: Die Dachauer Stadtwerke betreiben neben dem Strom- auch das Gasnetz selber, und als Stromgrundversorger haben sie einen deutlich höheren Marktanteil als die Stadtwerke Landsberg.

Der neue technische Vorstand lebt zusammen mit seiner Frau und zwei Söhnen im Alter von elf und 13 Jahren in München. „Perspektivisch angedacht“ sei aber auch, in Landsberg zu wohnen, erklärte Nübel: „Meine Frau würde am liebsten in der Altstadt leben.“