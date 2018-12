vor 39 Min.

Stammzellen: Susanne Schöpf aus Landsberg hat selbst gespendet

TypisierungsAktion im Rathaus in Landsberg. Vor zehn Jahren ist Schöpf bereits registriert worden, im Frühjahr wurden ihr Stammzellen entnommen. Sie erzählt, wie eine solche Spende abläuft.

Von Kiara Lachmann

Susanne Schöpf sitzt im Dachgeschoss des Landsberger Rathauses. Sie nimmt die Daten von Andreas Schmidt auf. Der Forstwirt will sich als potenzieller Stammzellenspender erfassen lassen. Susanne Schöpf kann ihm nicht nur theoretisch erzählen, wie eine Stammzellenspende funktioniert, die junge Frau hat im Frühjahr selbst gespendet. „Ich habe mich schon vor rund zehn Jahren bei einer Aktion im Sportzentrum in Landsberg typisieren lassen“, erzählt die 29-jährige, die bei Stadtverwaltung arbeitet. Unter Typisierung versteht man die Analyse von abgegebenen Blutproben, die für die Aufnahme in die Stammzellspenderdatei notwendig ist.

Vier Tage lang wurde ein Medikament gespritzt

Damals habe ein kranker Bub im Vordergrund gestanden, für den ein passender Spender gesucht worden sei. „Das war auch der Grund dafür, dass ich mitgemacht habe“, sagt Schöpf. Die Typisierung sei nur ein kleiner Aufwand, um Menschen helfen zu können. „Ich spende auch oft Blut.“ Im Frühjahr bekam sie die E-Mail der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB), dass sie als Spenderin in Frage kommt. Susanne Schöpf meldet sich sofort. „Es wurden dann noch ein paar gründliche Tests gemacht, ob ich wirklich kompatibel bin.“ Als dann klar war, dass es passt, wurde der jungen Frau von Mitarbeitern der AKB alles noch mal genau erklärt: „Ich habe eine periphere Blutstammzellspende gemacht. Das heißt, dass die Stammzellen dem Blut entnommen werden.“ Susanne Schöpf bekam vor der Spende vier Tage lang Spritzen. Diese enthielten einen Wirkstoff, der den Körper dazu anregt, vermehrt Stammzellen zu produzieren, wie sie erklärt. Am fünften Tag fand dann die Spende statt.

Die Vorgehensweise erinnert, laut Susanne Schöpf, ein wenig an eine Blutwäsche. Das Blut wird der Vene eines Armes entnommen, die Stammzellen werden herausgefiltert und das Blut läuft über den anderen Arm wieder zurück in den Körper. Das ganze Prozedere dauere so circa vier bis fünf Stunden. „Bei mir gab es keine Komplikationen. Ich habe dabei extra einen lustigen Film angeschaut und gedacht, dass die Stammzellen dann vielleicht besonders gut drauf sind und dem Empfänger helfen.“

Wie im Krimi kommen Tupfer zum Einsatz

Fremde Stammzellen kommen als Therapie bei Blutkrebs zu Einsatz. Eine Typisierung dient dazu, passende Spender zu finden. Im Landsberger Rathaus konnten sich die insgesamt 1000 Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Sparkasse Landsberg-Dießen und der Stadtwerke registrieren lassen. „Als Erstes werden die Daten der Person aufgenommen, die sich typisieren lassen will. Außerdem muss eine Einverständniserklärung unterschrieben werden“, erklärt Dr. Cornelia Kellermann, Koordinatorin bei der AKB.

Wer sich eintragen lassen will, muss zuerst den Mund mit einem Glas Wasser spülen. Dann werden nacheinander zwei Mundschleimhauttupfer wie beim Fernsehkrimi in die Wangentasche eingeführt und an der Backeninnenwand entlanggestrichen. Aus den entnommenen Mundschleimhautzellen wird später die DNA isoliert. Das Erbgut gibt Aufschluss über Gewebemerkmale, sogenannte Oberflächenmerkmale der Immunzellen, die benötigt werden, um einen passenden Spender für den Empfänger zu finden.

„In der ersten Stunde haben wir schon 21 neue Spender typisieren können“, sagt Cornelia Kellermann. Generell könne sich jeder, der zwischen 17 und 45 Jahren alt sei, melden. Vorausgesetzt, dass man gesund und in guter körperlichen Verfassung sei. „Im Endeffekt werden aber nur ein Prozent aller, die sich typisieren lassen, wirklich zu Spendern.“ Insgesamt hätten sich am Donnerstag in Landsberg 55 Menschen typisieren lassen.

Der Personalrat hatte die Idee

„Unser Personalrat hatte die Idee zu dieser Aktion. Die Stadtverwaltung wollte aktiv werden gegen Blutkrebs. Und dann dachten wir uns: Daraus machen wir gleich eine größere Aktion mit dem Motto ’Ärmel hoch gegen Blutkrebs‘“, erzählt Oberbürgermeister Mathias Neuner. „Wir alle haben unsere Mitarbeiter animiert, zu kommen.“ Dankbar sei er vor allem der Sparkasse für die finanzielle Unterstützung, denn jede neue Typisierung würde 40 Euro kosten. Auch die Stadtwerke beteiligten sich.

Cornelia Kellermann von AKB erklärt, dass es neben der Blutstammzellspende, noch eine andere Vorgehensweise gebe. „Eine andere Möglichkeit der Entnahme ist die Knochenmarkspende. Dafür wird der Beckenkammknochen unter Vollnarkose punktiert.“ Die Operation dauere eine Stunde und der Patient könne am darauffolgenden Tag wieder nach Hause gehen. Diese Methode werde aber nur bei 20 Prozent der Stammzellenspenden durchgeführt. Ganz wichtig sei es für sie, dass Menschen erfahren, wie sie Spender werden könnten. „Jeder kann sich ein sogenanntes Lebensretterset online, auf der Homepage des AKB, bestellen. Das wird dann nach Hause geliefert. In dem Set ist alles drin, was benötigt wird. Man muss nur die Schritte befolgen und schon ist man potenzieller Stammzellspender und kann somit zum Lebensretter werden.“

