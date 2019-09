06.09.2019

Star-Rummel auf dem blauen Teppich

Bei der Eröffnung des Fünf Seen Filmfestivals in Starnberg ist eine Oscar-Preisträgerin Ehrengast. Bis Donnerstag werden mehr als 150 Filme aus 41 Ländern gezeigt. Zum Auftakt ist ein besonderes Liebesdrama zu sehen

Star-Rummel auf dem blauen Teppich zur Eröffnung des Fünf Seen Filmfestivals. Zum Start kam nicht nur Ehrengast und Oscar-Preisträgerin Caroline Link nach Starnberg angereist. Der bei Augsburg lebende Regisseur Norbert Lechner zeigte sein neuestes Werk. Das DDR-Liebesdrama „Zwischen uns die Mauer“ feierte in der Starnberger Schlossberghalle Weltpremiere und Lechner hatte dazu sein gesamtes Filmteam mitgebracht, darunter auch die beiden Hauptdarsteller Lea Freund und Tim Bülow.

Unter den zahlreichen Gästen tummelten sich außerdem die Schauspieler Rainer Bock („Das weiße Band“, „Lara“ von Oh-Boy-Regisseur Jan Ole Gerster) und Jule Ronstedt sowie die am Starnberger See lebende Regisseurin Felicitas Darschin, Filmproduzentin Molly von Fürstenberg und Komponist und Filmpreis-Jurymitglied Rainer Bartesch. Die angekündigte Regisseurin Doris Dörrie sagte kurzfristig ab und schickte eine Grußmail: „Leider kann ich heute Abend nicht dabei sein! Ich wünsche Euch ein tolles Festival!“

Norbert Lechner zeigte sich von der begeisterten Publikumsreaktion auf seinen neuesten Film regelrecht gerührt. Auf der Bühne berichtete er davon, wie er selber den Mauerfall vor gut 30 Jahren erlebt hatte und wie schwierig es war, für seinen Film noch die passenden Kulissen zu finden. In Berlin sei alles renoviert und hergerichtet, aber in Polen habe er noch Straßenzüge entdeckt, die so „schrabbelig“ aussahen wie in Ostberlin zu DDR-Zeiten.

Bei strahlendem Sommerwetter tummelten sich die Gäste zum Empfang vor der Schlossberghalle, der mit fetzigen Swing- und Weltmusikklängen vom Trio Nautico untermalt wurde. Dazu gab es mediterrane und asiatische Häppchen, die als Flying Buffet herumgereicht wurden. Die Eröffnungsrede von Festivalleiter Matthias Helwig war dieses Mal voller Poesie: Er erzählte über den chinesischen Film „Qiqiu“ von Pema Tseden, den er gerade bei den Filmfestspielen in Venedig gesehen hatte. Den Eröffnungsabend moderierte in bewährter Form die Theater- und Filmschauspielerin Marieke Oeffinger.

In „Zwischen uns die Mauer“ thematisiert Regisseur Norbert Lechner („Tom und Hacke“, „Ente gut“) – basierend auf einer wahren Geschichte und nach dem autobiografischen Roman von Katja Hildebrand – ein Liebesdrama im geteilten Deutschland, das durch repressive Staatsgewalt behindert und nahezu zerstört wird. Im Jahr 1986 lernen sich die 17-jährige Anna (Lea Freund) aus Westdeutschland und der gleichaltrige DDR-Bürger Philipp (Tim Bülow) bei einem kirchlichen Jugendaustausch in Ostberlin kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Aber es ist auch eine unmögliche Liebe, denn zwischen ihnen steht die Berliner Mauer.

„Ich freue mich sehr, dass wir gerade diesen Film als Eröffnungsfilm präsentieren konnten. Zum einen, weil Norbert Lechner mit all seinen Filmen schon bei uns zu Gast war, und natürlich ganz besonders, weil das Thema des Films – eine Liebe vor und nach dem Mauerfall – zu unserem Jahresthema Raum passt“, sagte Festivalleiter Matthias Helwig nach dem Film.

Bis Donnerstag, 12. September, werden mehr als 150 Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilme aus 41 Ländern in Starnberg, Gauting, Seefeld und Weßling gezeigt. Ehrengast Caroline Link wird bei der Vorführung ihres jüngsten Films „Der Junge muss an die frische Luft“ (9. September in Starnberg) anwesend sein. Extra aus Berlin kommt „Babylon Berlin“-Regisseur Tom Tykwer. Er ist bei seinem Film „Ein Hologramm für den König“ am heutigen Freitag und bei „The International“ am Samstag anwesend. Außerdem kommt Ausnahmeschauspielerin Barbara Auer. Sie erhält den Hannelore-Elsner-Schauspielpreis, der erstmals vergeben wird (7. September in Starnberg). (lt)

