Fünf Seen Filmfestival Starnberg: Glanz und Glamour zur Eröffnung

Blauer Teppich, Alpenkulisse und viel Prominenz in Starnberg: Das Fünf Seen Filmfestival ist eröffnet. Was bis 31. August geboten ist.

Im gleißenden Licht der untergehenden Sonne schippert die kleine Roseninselfähre „Marie“ die prominenten Filmgäste über den Starnberger See. Am Ufer des Festivalgeländes im Seebad Starnberg empfängt Intendant Matthias Helwig das Team des Eröffnungsfilms auf dem blauen Teppich: Blitzlichtgewitter vor grandioser Alpenkulisse und einem See voller Segelboote. Regisseur Michael Kreihsl, Inka Friedrich und Thomas Mraz sowie der Chef der Filmwelt Verleihagentur, Christoph Ott, posieren vor den Fotografen. Glanz und Glamour gehören zur Eröffnung des 15. Fünf Seen Filmfestivals am Mittwochabend – ein bisschen Venedig im Fünfseenland.

Zum Auftakt spielte das Kilian Sladek-Jazztrio live. Unter illuminierten Bäumen flanierten rund 500 geladene und zahlende Gäste zum Sektempfang. Moderiert wurde der festliche Abend unterm Sternenhimmel wie schon in den Vorjahren von der Filmschauspielerin Marieke Oeffinger, der deutschen Stimme von Vanessa Hudgens und Natalie Dormer. Unter den prominenten Gästen waren die Schauspielerinnen und Schauspieler Johanna Bittenbinder, Heinz Josef Braun, Aglaia Szyszkowitz, Winfried Frey und Saralisa Volm, die Regisseurinnen und Regisseure Felicitas Darschin, Oliver Rihs, Jana-Jil Wonders, der Komponist Rainer Bartesch, die Kabarettisten Josef Brustmann und Otto Göttler ebenso wie der Starnberger Landrat Stefan Frey, Starnbergs Zweite Bürgermeisterin Angelika Kammerl, Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler, der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling sowie die Geschäftsführerin des FFF-Bayern, Dorothee Erpenstein.

Matthias Helwig will die Welt ein bisschen verbessern

„Mit dem Fünf Seen Filmfestival haben wir immer den Anspruch, die Welt ein bisschen zu verbessern. Und wir stehen für die Grundrechte ein. Dafür wollen wir auch in Zukunft vorangehen“, betonte Festivalintendant Matthias Helwig. In diesem Festivaljahr sei der Klimawandel ein Thema, das immer mehr in den Fokus rücke. Daher werde in den kommenden drei Jahren ein Kino & Klima-Award verliehen.

Am Mittwochabend wurde das 15. Fünf Seen Film Festival in Starnberg eröffnet. Auf der Bühne sind zu sehen (von links) der Regisseur des Eröffnungsfilms "Risiken und Nebenwirkungen", Michael Kreihsl, Festivalleiter Matthias Helwig und Moderatorin Marieke Oeffinger. Foto: Pavel Broz

Der Eröffnungsfilm „Risiken und Nebenwirkungen“, der in Starnberg seine Deutschlandpremiere feierte, führt pointenreich die Bedeutung von Beziehungsarbeit vor Augen. Würde man jemanden seine Niere spenden? Der eigenen Ehefrau? Und wenn nein: Ist man dann ein Egoist? Mit all diesen Fragen sieht sich Arnold (Samuel Finzi) plötzlich konfrontiert. Er könnte seiner Frau Kathrin, gespielt von der dem deutschen Film- und Fernsehpublikum sehr bekannten Inka Friedrich, das lebensrettende Organ spenden, doch er zweifelt, und als sich der gemeinsame Freund Götz (Thomas Mraz) als Spender zur Verfügung stellt, empört diese selbstlose Geste nicht nur dessen Ehefrau Diana (Pia Hierzegger).

Am 29. August kommen Senta Berger und Michael Herbig

Bis zum 31. August werden auf dem Fünf Seen Filmfestival mehr als 150 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus Mitteleuropa in zehn Sektionen an den Spielstätten Starnberg, Gauting, Schloss Seefeld und Weßling gezeigt, darunter acht Weltpremieren, 21 Deutschlandpremieren und 28 Bayernpremieren. Neu im Festivalprogramm ist die Filmreihe „Kino & Klima“ – unterstützt von der Initiative unserklima.jetzt des Ehepaars Anne und Alex Eichberger.

Lesen Sie dazu auch

Ehrengäste der Jubiläumsausgabe des Fünf Seen Filmfestivals sind die Schauspielerin Senta Berger und der Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler Michael Herbig sowie der Cinematographer und Bildgestalter Benedict Neuenfels. Senta Berger und Michael Herbig werden am Sonntag, 29. August (14 Uhr), beim Filmgespräch am See in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing das Thema „Postpandemische Perspektiven: Wohin mit Film und Kultur?“ erörtern.

Am Samstag wird der Hannelore-Elsner-Preis verliehen

Weitere Prominente aus der Filmbranche haben ihr Kommen während des Festivals angekündigt. So werden unter anderem die Regisseure Pierre Pinaud und Marcus H. Rosenmüller erwartet. Zur Deutschlandpremiere von „Hannes“ kommen Hans Steinbichler und die Drehbuchautorin Rita Falk (28. August). Auch zur Vorstellung von „Windstill“ von Nancy Camaldo (29. August) hat sich das Filmteam angesagt. Deutschlandpremiere feiert zudem „Gracious Night“, zu der Kultregisseur Mika Kaurismäki kommen wird (31. August).

Gleich in der ersten Festivalwoche steht eine Reihe von Höhepunkten auf dem Programm: Am Freitag, 20. August, feiert die Dokumentation „… Wie Dich selbst“ von Susanne Petz Weltpremiere. Wie schon in den Vorjahren wird der mit 5000 Euro dotierte Hannelore-Elsner-Preis für bedeutende Schauspielkunst verliehen. Diesjährige Preisträgerin ist die international gefeierte österreichische Film- und Theaterschauspielerin Birgit Minichmayr. Im Anschluss an die Preisverleihung am Samstag, 21. August, wird das Schweizer Familiendrama „Wanda, mein Wunder“ von Bettina Oberli als Deutschlandpremiere gezeigt. Birgit Minichmayr spielt darin die Tochter des bettlägerigen Rentners und Familienpatriarchen Josef. Die 44-jährige Österreicherin gilt als eine der profiliertesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. Sowohl auf der Theaterbühne als auch im Film hat Birgit Minichmayr mit bedeutenden Regisseuren zusammengearbeitet. Auf dem Fünf Seen Filmfestival werden der Berlinale-Gewinner „Alle anderen“ von Maren Ade sowie das Romy-Schneider-Porträt „3 Tage in Quiberon“ von Emily Atef gezeigt, in dem Birgit Minichmayr Romy Schneiders Jugendfreundin Hilde spielt. (lt)