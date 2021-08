Starnberg: Wie das Fünf Seen Film Festival Perspektiven aufzeigt

Am 18. August beginnt das Fünf Seen Film Festival. An vier Orten im Landkreis Starnberg werden rund 150 Filme gezeigt. Dazu gibt es Preise, Premieren und Prominente. Und das Motto lautet „Perspektivwechsel“.

Ein paar kurze Trailer genügen im Breitwand Kino und schon ist sie da, die Gänsehaut und das sichere Gefühl, dass in Starnberg und Umgebung ab dem 18. August wieder viel großes Kino geboten ist: Dann beginnt das 15. Fünf Seen Film Festival (fsff), das sich inzwischen zu einer der großen Veranstaltungen dieser Art in Bayern entwickelt hat – mit vielen Premieren, Preisen und Prominenten, wie es sich für ein Festival gehört.

Zu den 3 P, die für ein solches Festival gleichsam obligatorisch sind, kommt heuer noch ein viertes P. „Perspektivwechsel“ ist der thematische roten Faden von Festivalleiter Matthias Helwig. Für ihn ist das ein sehr aktuelles Thema, denn „ich habe das Gefühl, dass die Meinungen zurzeit sehr aufeinanderprallen und man andere gar nicht mehr verstehen will“. Bei der Frage der Perspektive gehe es aber nicht nur um die Suche nach Wahrheiten, sondern es sei darunter auch „der hoffnungsvolle Blick in die Zukunft“ zu verstehen.

Senta Berger und Michael Herbig werden als Gäste erwartet

Von der Perspektive zur Prominenz: Den Ehrengast, den Helwig als erstes erwähnt, ist der Kameramann Benedict Neuenfels, der am 21. August ein Filmgespräch mit dem BR-Filmjournalisten Moritz Holfelder führen wird. Daneben sind vier Filme, für die Neuenfels tätig war, beim Festival zu sehen. Als weitere Ehrengäste werden unter anderem Senta Berger und Michael Herbig erwartet – beide zum Filmgespräch am See am 29. August.

Die österreichische Schauspielerin Birgit Minnichmayr führt zum nächsten P: Sie wird am 21. August den mit 5000 Euro dotierten Hannelore-Elsner-Preis für bedeutende Schauspielkunst erhalten, der heuer zum zweiten Mal verliehen wird. Daneben wird es in den zwei Festivalwochen zahlreiche weitere Wettbewerbe um Preise geben. Um den Fünf Seen Filmpreis für den besten Spielfilm aus Mitteleuropa konkurrieren sieben Produktionen, die abseits ausgetretener Pfade des gängigen Erzählkinos ihren eigenen Weg finden. Daneben wird ein Preis für den besten Dokumentarfilm verliehen, der Horizonte Filmpreis für einen Film, der sich in besonderem Maße um Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichstellung der Geschlechter verdient macht, dazu kommen sieben weitere Auszeichnungen. Die Odeon-Reihe umfasst Filme über die schönen Künste und beinhaltet die Welturaufführung von „Oratorium: Our world is on fire“ des Pöckinger Komponisten Rainer Bartesch, ein Animationsfilm, dessen Verlauf der Musik folgt und nicht wie sonst umgekehrt.

Eine Weltpremiere kommt vom Starnberger See

Damit ist man nun auch beim vierten P angelangt, den Premieren. Unter den 150 Filmen werden acht Welt-, 21 Deutschland-, vier Süddeutschland- und 28 Bayern–Premieren sein, rechnete Festivalsprecherin Maren Martell bei der Pressekonferenz in Starnberg vor. Eine der Weltpremieren beim fsff wurde unweit des Starnberger Sees gedreht. „Wie Dich selbst“ heißt der Film von Susanne Petz und Ralph Gladitz „über die revolutionäre Kraft der Liebe“, wie die beiden sagen. Acht Interviews zeigten, „dass Menschen, die sich selbst lieben demütig und oft in der zweiten Reihe sind“, sagt Gladitz, und Petz ergänzt: „Wer sich selbst liebt, muss nicht andere kritisieren und kann Widersprüche aushalten.“

Das fsff sieht sich zwar vor allem als Forum für Filme aus Mitteleuropa (Helwig spricht auch von der DACHS-Region und meint Deutschland, Österreich, die Schweiz und Südtirol). Aber Kino, so sagt er, sei auch Reise und Begegnung mit anderen Menschen. So gibt es auch kleine Schwerpunkte mit Filmen aus Taiwan, der Ukraine und dem Iran, unter anderem einer Deutschland-Premiere von „The Badger“, eine Produktion aus dem Iran, die sehr unter die Haut geht. Es geht um eine Kindesentführung und am Ende öffne sich „ein ganz interessanter Blick auf die Gesellschaft“, wie Helwig sagt.

Auch der beste Film zum Klima wird ausgezeichnet

Für etwas Gänsehaut wird auf dem fsff freilich auch der vierte Trailer sorgen, der bei der Pressekonferenz gezeigt wurde. Dieser wird vor jedem Hauptfilm laufen und wird auf die mutmaßlich wichtigste Herausforderung der Menschheit hinweisen, den Klimawandel: Aufnahmen von wahren Paradiesen auf dem Planeten kontrastieren dabei mit menschlichen Werken wie Industriegebieten, riesigen Müllhalden und gigantischen Straßenbauten und sie führen hin zur Dokufilmreihe „Kino & Klima“, die das Ehepaar Eichberger initiiert und mit einem mit 3000 Euro dotierten Preis ausgestattet hat.

Das 15. fsff wird am Mittwoch, 18. August, um 18.30 Uhr im Kino Breitwand in Starnberg mit dem österreichischen Film „Risiken und Nebenwirkungen“ eröffnet. „Das ist wie immer eine ganz schwierige Wahl“, erklärt Helwig dazu. „Es sollte eine Deutschland-Premiere sei und nicht das cineastisch schwerste Stück, denn wir erwarten 400 Eröffnungsgäste.“ Den Reaktionen auf den Trailer bei der Pressekonferenz nach zu urteilen, dürfte der Eröffnungsfilm eine gute Wahl gewesen sein. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren deutliche Lacher zu vernehmen. Zu Ende geht das Festival am 31. August mit Preisverleihung und Abschlussfest im Kino Breitwand in Gauting. Weitere Spielstätten des Festivals sind das Kino in Seefeld und der Pfarrstadel in Weßling.