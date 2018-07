13:13 Uhr

Startschuss am Ammersee: 800.000 Haushalte surfen jetzt schneller

Telekom-Chef Tim Höttges und Ministerpräsident Markus Söder gaben heute in Inning am Ammersee symbolisch schnelles Internet frei.

Ministerpräsident Markus Söder und Telekom-Chef Tim Höttges waren heute in Inning. Dort schalteten sie symbolisch Anschlüsse mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde frei.

Von Dieter Schöndorfer

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Telekom-Chef Tim Höttges sorgten heute Mittag in Inning ebenso bayerisch wie symbolisch dafür, dass es voran geht mit dem Breitband-Ausbau im Freistaat.

In der Ammerseegemeinde trafen sie heute zusammen und gaben Hunderttausende Internet-Anschlüsse mit schneller Geschwindigkeit frei. Dabei handelt es sich um Anschlüsse, die im Rahmen des Bayerischen Breitbandförderprogramms ausgebaut wurden. So können nun seit heute in 1250 bayerischen Kommunen die Menschen doppelt so schnell im Internet surfen wie bisher.

Das Ziel: Gigabit für jeden Haushalt

Der Breitbandausbau in Bayern laufe laut Markus Söder auf Hochtouren. Nach Abschluss der laufenden Baumaßnahmen sollen 98 Prozent aller bayerischen Haushalte schnelles Internet haben. Das Ziel: Gigabit für jeden Haushalt bis 2025. Dafür seien bereits über 40 000 Kilometer Glasfaser in Bayern verlegt worden.

