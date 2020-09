05:56 Uhr

Startschuss für das neue Sozialzentrum in Landsberg

So soll das Sozialzentrum des Rot-Kreuz-Kreisverbands in der Ehrenpreisstraße in Landsberg aussehen

Plus Die Bauarbeiten für das Sozialzentrum des Landsberger Roten Kreuz können beginnen. Am Freitag war der symbolische Spatenstich. Was geplant ist und wie lange gebaut wird.

Von Stephanie Millonig

Mit einem symbolischen Spatenstich hat das Landsberger Rote Kreuz ein „Pilotprojekt“ auf den Weg gebracht: Auf dem Grundstück in der Ehrenpreisstraße 6 in Landsberg soll ein Sozialzentrum mit Tagespflege, Mitarbeiterwohnungen und Büroräumen entstehen. Was geplant ist und welche Bedeutung das Rote Kreuz ( BRK) und die Stadt dem Projekt beimessen.

Im ersten Bauabschnitt – ein zweiter ist aktuell noch nicht geplant – sollen, wie Architekt Christian Metzger und BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner dem LT sagten, auf einer Nutzfläche von 1400 Quadratmetern 22 Tagespflegeplätze und neun Wohnungen entstehen. Zusätzlich werden auch Räumlichkeiten für die Landsberger Tafel und die Wasserwacht geschaffen sowie Schulungs- und Büroräume. Geplant ist ein Gebäudekomplex mit drei Trakten in Massivbauweise. Die Wohnungen entstehen in einem Gebäude mit Keller, Erdgeschoss und drei Stockwerken, die Höhe liegt bei 12,70 Metern. Im Bereich der Tagespflege gibt es Keller, Parterre und ein Stockwerk und der Bürotrakt erstreckt sich auf ein Stockwerk auf Stützen, darunter werden Parkflächen angeordnet.

Ende 2021 soll der erste Bauabschnitt fertig sein

Möglich ist die neue Nutzung des Grundstücks im Landsberger Südwesten, da die Katastrophenschutzhalle des BRK-Kreisverbandes seit 2016 im Frauenwald situiert ist. Die ehemaligen Fahrzeughallen auf dem 2400 Quadratmeter großen Gelände sind, wie berichtet, bereits abgerissen, die Baugrube ist schon ausgehoben. Der erste Bauabschnitt soll laut Metzger Ende 2021 fertig sein.

In seinem Grußwort betonte Metzger, dass der Kreisvorstand immer hinter dem Projekt gestanden habe. Die Kostenschätzung für das Projekt beläuft sich auf fünf Millionen Euro. Arbeiten für zwei Millionen Euro sind laut Metzger bereits vergeben. Angesichts der bisherigen Zahlen geht der Architekt davon aus, dass der Kostenansatz gut gehalten werden kann. „Ich hoffe, dass das Wetter besser wird“, sagte Metzger angesichts des Regens während des Spatenstichs. Sollte das Wetter die nächsten Wochen passen, setzt der Planer darauf, dass bis Weihnachten der Keller fertiggestellt sein wird und vielleicht ein paar Wände im Erdgeschoss stehen.

Ein Projekt mit Modellcharakter

Das neue Sozialzentrum entsteht neben dem Technischen Hilfswerk (THW). BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner dankte in seiner Einführung dem THW für die gute Nachbarschaft und bisherige Hilfe in der Bauphase. Und auch dafür, dass die Hallen des THW zum Spatenstich genutzt werden konnten und die Gäste nicht im Regen stehen mussten.

„Ich freue mich, dass hier dieses Pilotprojekt entsteht“, sagte die Vizepräsidentin des Roten Kreuzes, Birgit Meyer. Sie erinnerte daran, dass das Rote Kreuz zwei starke Säulen habe: den Rettungsdienst und die soziale Arbeit.

Spatenstich beim BRK-Sozialzentrum (von links): Landrat Thomas Eichinger, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, Bundestagsabgeordneter Michael Kießling, BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner, Marlies Klocker (Landsberger Tafel), Architekt Christian Metzger, BRK-Kreisvorsitzender Alex Dorow, Frank Böhm (Wasserwacht) und Bauunternehmer Werner Höbel. Bild: Stephanie Millonig

Auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl sieht einen „absoluten Modellcharakter“ bei dem Gebäudekomplex: 22 dringend benötigte Tagespflegeplätze würden geschaffen, aber auch Wohnungen für Mitarbeiter sowie weiter Räumlichkeiten. „Ich freue mich, dass die Tafel wieder Platz findet.“ Für Baumgartl ist das entstehende Projekt „ein Sozialzentrum, das den Namen verdient“. Stadtrat und Verwaltung hätten das Projekt immer befürwortet, es sei zukunftsweisend.

Die Oberbürgermeisterin hob hervor, dass Wohnungen geschaffen werden, um qualifiziertes Personal besser binden zu können. Eine Idee, die sich nach Baumgartls Meinung auch auf andere Bereiche übertragen ließe. Die Oberbürgermeisterin denkt hier an den Bereich Kinderbetreuung und Erzieherinnen.

Ein Ausflug in die Geschichte

Einen Ausflug in die Historie machte Kreisvorsitzende des Roten Kreuzes, Alex Dorow. Er erinnerte beim Spatenstich an die Praxis der Fugger, die bereits Wohnungen für weniger Bemittelte geschaffen hatten und damals auch einen Kämmerer abblitzen ließen, der daraus Steuern abschöpfen wollte.

