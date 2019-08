11:52 Uhr

Stau-Chaos auf der A96: Das waren die Gründe dafür

Auf der A96 gab es am Donnerstag lange Staus.

Die A96 wurde am Donnerstagmorgen im Landkreis Landsberg mal wieder zur Staufalle. Das hatte gleich mehrere Gründe.

Von Dominic Wimmer

Autofahrer brauchten am Donnerstagmorgen auf der A96 Nerven wie Drahtseile. Denn es gab aufgrund mehrerer Auffahrunfälle in Fahrtrichtung München lange Rückstaus und dadurch Zeitverzögerungen von bis zu eineinhalb Stunden. Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck auf Nachfrage mitteilte, ereigneten sich zwischen den Anschlussstellen Germering-Süd und Schöffelding in der Zeit von 6.40 bis etwa 11 Uhr fünf Auffahrunfälle, bei denen es bis auf eine Ausnahme bei Blechschäden blieb.

Bei einem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt und drei Personen wurden leicht verletzt. Außerdem war der Tunnel Eching auch noch zeitweise gesperrt. Denn die Warnsensoren hatten wegen eines vermuteten Feuers ausgelöst, nachdem ein Fahrzeug mit sehr schlechten Abgaswerten durch den Tunnel gefahren war, teilt die Polizei mit. Der Rückstau reichte zeitweise bis Höhe Schöffelding. Derzeit gibt es im Bereich Inning auch eine Baustelle, die immer wieder für Behinderungen sorgt.

