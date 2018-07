vor 52 Min.

Stefanie Federl aus Landsberg schützt Fledermaus und Kiebitz

Die Biologin Stefanie Federl ist Biodiversitätsbeauftragte des Bezirks Oberbayern. Sie soll mithelfen, die Artenvielfalt zu erhalten.

Von Stephanie Millonig

Wie geht der Mensch mit der Natur um? Diese Frage hat Stefanie Federl schon als Jugendliche beschäftigt. Geboren in Neustadt an der Aisch, kam die heute 53-Jährige als Teenager nach Landsberg, ihr Vater war bei der Bundeswehr. Aus dem Interesse für den Umweltschutz ergab sich, „dass mir ein Biologie-Studium Spaß machen würde.“ Artenschutz war ihr Schwerpunkt und mittlerweile ist sie eine amtliche Artenschützerin für den Bezirk Oberbayern: Stefanie Federl ist „Biodiversitätsbeauftragte“. Sie kümmert also um die Artenvielfalt.

Als Kind beobachtete sie die Libellen am Gartenteich

„Ich habe auch ein grundlegendes künstlerisches Interesse“, erzählt Federl, dass es auch andere Bereiche in ihrem Leben gab. Letztendlich überwog für die junge Frau, die als Kind die Libellen am Gartenteich beobachtete, die Leidenschaft für Biologie. Sie studierte das Fach in München. Freilich war es danach in den 1990er-Jahren nicht so einfach, als Biologe beruflich Fuß zu fassen und eine feste Arbeitsstelle zu bekommen. erzählt. „Dann probiere ich es als Selbstständige“, entschied sie damals.

Sie knüpfte Kontakte zum Landesbund für Vogelschutz (LBV) und bekam für die Kreisgruppe den Auftrag, einen Weiher bei Eresing zu kartieren, das heißt zu erfassen, welche Pflanzen- und Tierarten es dort gibt. Und es entwickelte sich über den LBV, dass Federl zur Fledermausexpertin für den Landkreis wurde. Fledermäuse faszinieren die Biologin, seit sie als Studentin an einer Höhlenexkursion in den Pyrenäen teilgenommen hat.

Vorsicht, bissig

„Man lernt schnell aus den auftretenden Problemen, welche Lösungen man anbieten kann“, erzählt Federl. Das einfachste sei das „Problem“ der jungen Fledermäuse, die sich in Wohnungen verfliegen. Die Tierchen müssen nur wieder nach draußen verfrachtet werden – aber immer mit Handschuhen an, denn der Biss des kleinen Insektenfressers kann sich entzünden oder es können Krankheiten übertragen werden. Bei Renovierungsarbeiten in Kirchen muss darauf geachtet werden, dass für die Tiere die Einflugs- und Ausflugsöffnungen bestehen bleiben und auch die Wege, die die Tiere nehmen, nicht verbaut werden, wie Federl erläutert. „Man erkennt das an den Spuren ziemlich schnell“, erklärt die Biologin. Federl übernahm auch das Monitoring für eine besonders bedrohte Fledermaus-Art, die in einem Uttinger Kirchturm lebt: „Das große Mausohr“. Deshalb ist die Pfarrkirche auch als Flora-Fauna-Habitat-Bereich geschützt.

Federl arbeitet unter anderem beim „Lebensraum Lechtal“ – einem Projekt zur Umweltbildung – mit. „Es ging unter anderem darum, den vielfältigen Lebensraum zu erklären.“ „Lebensraum Lechtal“ zählt zu den ersten Naturschutz-Großprojekten, die vom Naturschutzfonds und vom Bayerischen Umweltministerium gefördert wurden. Es startete 1998, 2005 lief die Förderphase aus, seitdem werden weitere Maßnahmen von einem Verein getragen.

Von der Natur an den Schreibtisch

2011 bewarb sich Federl auf eine Stelle bei der Regierung von Oberbayern. „Es ging um Förderanträge in der Landschaftspflege, aber auch um Beratung.“ Als Biologin nur noch am Schreibtisch? Federl empfindet dies nicht als negativ: „Ich war bis 2011 nur draußen.“ 2015 bewarb sie sich für die Stelle als Biodiversitätsbeauftragte und teilt sich diese nun mit einer Kollegin: „Es geht um Artenschutz und die Vernetzung von Lebensräumen“, schildert sie einen Kernpunkt der Biodiversitätsstrategie, die auch Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt heißt und 2008 vom bayerischen Ministerrat beschlossen wurde.

„Es stehen viele Ideen im Raum“ erzählt Federl, dass es ihre Aufgabe ist, daraus Projekte zu erarbeiten: Vor Ort sei ein Projektmanager installiert, der im engen Kontakt mit den Menschen sei. Im Landkreis gebe es beispielsweise das Projekt „Moore im südlichen Landkreis“. Da gehe es beispielsweise um Schnittzeitpunkte für Wiesen, die zu beachten wichtig sei, um gefährdete Arten zu schützen.

„Ich hab‘ auch einen Kiebitz auf dem Acker“

Im Traunsteiner Raum werde derzeit das Vorkommen von Kiebitzen erfasst. „Wir beraten mit den Bewirtschaftern der Flächen, was gemacht werden kann, um die Tiere zu fördern.“ Alles geschehe auf freiwilliger Basis. Als das Projekt startete, hätten sich gleich sechs Landwirte aus benachbarten Gemeinden gemeldet mit der Nachricht „ich hab’ auch einen Kiebitz auf dem Acker“. „Es ist eine schöne Zusammenarbeit mit den Landwirten vor Ort.“

Wie fühlt es sich an, täglich mit dem Thema Artensterben konfrontiert zu sein? „Ich sehe viel Positives, das heißt, was man alles erreichen kann – auch mit kleinen lokalen Maßnahmen.“ Auch für sie und ihre Kollegin ist es jedoch dramatisch, den Rückgang der Vielfalt zu erleben. Dies sei aber auch eine Motivation für ihre Arbeit.

Die Schönheit der Natur erlebt Stefanie Federl beim Wandern in den Bergen, beim Radeln oder auch im heimischen Garten in Landsberg, „wenn die Wildbienen im Geißblatt am Carport nach Nahrung suchen oder der Stieglitz in den Garten kommt, sobald die Klatschmohnkapseln reif sind“.

Themen Folgen