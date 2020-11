vor 35 Min.

Steht das Dorfgemeinschaftshaus in Unterdießen vor dem Aus?

Plus In Unterdießen soll das ehemalige Gasthaus Goggl abgerissen werden und stattdessen dort ein neuer Dorfmittelpunkt entstehen. Jetzt droht das Großprojekt an den Kosten zu scheitern.

Von Dagmar Kübler

Die Enttäuschung war Bürgermeister Alexander Enthofer in der Gemeinderatssitzung am Dienstag in Unterdießen anzumerken: Die Förderzusage für das Großprojekt fällt weitaus geringer aus als erwartet. War es das für das Projekt, anstelle des ehemaligen Gasthauses Goggl in Unterdießen ein Dorfgemeinschaftshaus zu errichten?

Mit lediglich circa 650.000 Euro Förderung will sich das Amt für Ländliche Entwicklung am Gemeinschaftshaus beteiligen, das in der Dorfmitte in Unterdießen entstehen soll (LT berichtete). „Den Rest zu stemmen, haben wir nicht im Kreuz“, sagte Enthofer in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit Blick auf die geschätzten Gesamtkosten von 3,5 Millionen Euro. Steht das Großprojekt damit vor dem Aus?

Wie Enthofer im Gespräch mit dem Amt erfahren hat, sei von der Regierung bereits im Frühjahr eine Höchstgrenze für Förderungen in Höhe von 600.000 Euro festgelegt worden. Das Unterdießener Projekt würde zudem mit rund 50.000 Euro Zuschuss für den Abriss gefördert. „Das Amt hat von uns ständig weitere Unterlagen nachgefordert, die wir auch eingereicht haben. Über die Höchstgrenze haben sie uns aber nicht informiert“, ärgerte sich Enthofer.

Warum die Förderung in Unterdießen so niedrig ausfällt

Dass der Zuschuss so niedrig ausfällt, hat wohl mehrere Gründe. So hat das Amt lediglich 1,5 Millionen Euro der Kosten als förderfähig erachtet. Weiterhin wird eine Förderung davon abhängig gemacht, ob das Konzept „Innen statt Außen“, sprich Nachverdichtung im Ort statt Ausweisung von Bauflächen im Außenbereich, schlüssig umgesetzt wird.

Dass das Unterdießener Konzept für das Amt nicht nachvollziehbar sei, kann Enthofer nicht verstehen. „Es ist kein Außengebiet dazugekommen, wir haben an vielen Stellen Nachverdichtung zugelassen, Gebäude gekauft und sogar Besitzer von leer stehenden Häusern angeschrieben“, erklärte Enthofer – sogar in Oberdießen und Dornstetten, „aber die sind für uns nicht zu greifen“, bedauerte er die mangelnde Kooperation.

„Unser Konzept muss für das Amt besser erkennbar sein, da müssen wir nachbessern“, erklärte der Bürgermeister die nächsten Schritte, die er gehen will. Außerdem habe er die zuständige Stelle eingeladen, sich vor Ort selbst ein Bild zu machen. Eine Antwort stehe noch aus.

Die Gemeinde kann keine Rechtsmittel einlegen

Dass die Gemeinde vom Amt lediglich eine Kostenvereinbarung mit der Fördersumme von maximal 600.000 Euro erhalten habe, jedoch keinen Zuwendungsbescheid, gegen den Rechtsmittel eingelegt werden könnten, war insbesondere Marie-Luise Raffalt ein Dorn im Auge. „Das ist keine rechtsgültige Aussage“, kritisierte sie und dass der Vorgang zu zäh und undurchsichtig sei. Sie verlangte eine genaue Aufschlüsselung und Begründung zu den nichtförderfähigen Kosten, damit die Gemeinde die Möglichkeit habe, nachzubessern.

Unterdießen will es mit Sponsoren und Eigenleistung versuchen

Eleonore Mühlberg schlug zudem vor, durch Eigenleistung oder Sponsoring die Baukosten zu senken und auch andere Fördermöglichkeiten zu prüfen. Bürgermeister Enthofer wird nun einen Zuwendungsbescheid mit Entscheidungsbegründung einfordern und weitere Verhandlungen unternehmen, um eine höhere Förderung zu erlangen, beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Das Bauvorhaben sieht vor, dass das ehemalige Gasthaus Goggl abgerissen wird und die Mehrzweckhalle einen Anbau erhält. Dort soll vor allem Raum für Vereine, das Mutter-Kind-Turnen, die Jugend, den Wiesbach-Chor sowie für den Pfarrsaal geschaffen werden und so ein neuer Dorfmittelpunkt im Rahmen der Dorferneuerung entstehen.

