Steht die Sanierung des Landsberger Inselbads auf der Kippe?

Plus Das Landsberger Inselbad muss dringend saniert werden. Doch die Finanzierung ist nicht geklärt. Und jetzt fällt auch noch eine fest eingeplante Förderung weg.

Im nächsten Jahr feiert das Inselbad ein Jubiläum. So wie es die Landsberger und ihre Gäste schätzen gelernt haben, wurde es im Jahr 1972 eröffnet. Doch die Zeit nagt an dem Bad. Immer wieder sind kleinere und größere Reparaturarbeiten notwendig und eine Sanierung ist schon lange geplant. Rund neun Millionen Euro sind dafür veranschlagt und im nächsten Jahr soll der Startschuss fallen. Doch hinter der Finanzierung stehen noch viele Fragezeichen. Muss die Sanierung am Ende wieder verschoben werden? Das LT hat nachgefragt.

Ende November wurde die Ausschreibung eines Generalplaners für die Sanierung des Inselbads erfolgreich beendet. Zu diesem Zeitpunkt rechnete Gerald Nübel, der Technische Leiter der Stadtwerke, die das Bad betreiben, dass die Planung Anfang 2021 erfolgen kann. Für die Sanierung sei ein Kostenvolumen von rund neun Millionen Euro zugrunde gelegt worden. Und wer trägt die Kosten? Die Stadt oder die Stadtwerke? „Wir haben den Betrieb und damit nicht die Aufgabe, das Bad zu sanieren“, sagte Gerald Nübel Ende November auf Nachfrage unserer Zeitung. Laut Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) sollte über die genaue Kostenaufteilung Anfang 2021 verhandelt werden, wenn Landsbergs neuer Kämmerer eingearbeitet ist.

Mittlerweile ist Kämmerer Alexander Ziegler fünf Monate im Amt. Doch die Verhandlungen stocken. „Fakten oder Details zur Finanzierung können erst mit einer ausgearbeiteten Kostenschätzung erfolgen, die bislang noch nicht vorliegt“, teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit. Die Stadtwerke würden die Vorplanungen zur Sanierung durchführen. Es sei vorgesehen, die Kostenschätzung bis zur Jahreshälfte so weit abzuschließen, dass eine Entscheidung zur Finanzierung getroffen werden kann. „Wir erwarten bis Mitte Mai die nächste Steuerschätzung, die dann bei der Finanzierung berücksichtigt wird“, schreibt Pressesprecherin Susanne Flügel. Die Finanzierung des Projekts hängt auch von Fördermitteln ab. Über ein von der Stadt beantragtes Förderprogramm seien bis zu drei Millionen Euro zu erwarten, hatte Gerald Nübel Ende November gesagt.

Landsberg wird beim Bundesprogramm nicht berücksichtigt

Wie berichtet, hat sich die Stadt um einen Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beworben. Doch wie Pressesprecherin Susanne Flügel mitteilt, war das Programm mehrfach überzeichnet und das Inselbad wird nicht berücksichtigt. Die Stadt werde sich nun um andere Fördermittel bemühen. Über deren Höhe könne derzeit noch nichts gesagt werden.

Zur Abstimmung zwischen Stadt und Stadtwerken gibt es einen Lenkungsausschuss „Inselbad“. Mitglieder dieses Ausschusses sind Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne), Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD), Stadtplanungsreferentin Petra Ruffing (CSU), die Vorstände der Stadtwerke Gerald Nübel und Christof Lange sowie Mitarbeiter der jeweiligen Verwaltungen. Der Lenkungsausschuss diene der Projektkoordination zu Themen, die im Zusammenhang mit der Sanierung des Inselbads stehen, teilt die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mit.

Bislang sei der Lenkungsausschuss einmal zusammengekommen. „Ein weiterer Termin steht aktuell nicht an“, so Pressesprecherin Susanne Flügel. In der ersten Besprechung sei die bei der Bürgerbefragung im Jahr 2017 ausgewählte Sanierungsvariante vier diskutiert worden. Diese Variante sei der Vorplanung zugrunde gelegt. Sie sieht wie bisher ein Familien- und Sportbad vor. Wie berichtet, soll das Bad saniert und modernisiert, aber in seinen Funktionen erhalten bleiben. Die Becken erhalten laut Gerald Nübel eine Hülle aus Edelstahl. Größere Veränderungen seien dagegen im Gebäude geplant. Sie würden vor allem die künftige Aufteilung der Räume betreffen.

Das jetzige Inselbad wurde 1972 eröffnet. Der Neubau war in den Jahren 1970 bis 1972 nach den Plänen einer Landsberger Architektengemeinschaft umgesetzt worden. Die Entwurfsplanung stammte von Professor Dipl. Ing. Leonhard Riemerschmid. Das Inselbad wurde von der Stadt erbaut und danach unter der Leitung der Städtischen Werke, seit 2010 des Kommunalunternehmens Stadtwerke Landsberg, betrieben. Die Stadtwerke sind Eigentümer von Gebäude und Grundstück des Inselbads. Nördlich und südlich wird die Liegewiese jeweils durch kleinere Grundstücksflächen des Freistaats Bayern abgerundet.

Auch der Vorplatz des Inselbads muss warten

Neu gestaltet werden soll, wie berichtet, auch das Gelände zwischen dem neuen Lechsteg und dem Inselbad. Entsprechende Entwürfe soll ein Planungsbüro erarbeiten. Allerdings verzögert sich die Umgestaltung des Bereichs. Das hatte Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) Anfang März in der Sitzung des Jugendbeirats mitgeteilt. Die Umgestaltung des Platzes sei dieses Jahr wohl nicht mehr zu schaffen. „Die Skateranlage werden wir aber wohl Mitte Mai an selber Stelle wieder aufstellen“, so Hartmann. Die bei Jugendlichen beliebte Anlage war wegen der Bauarbeiten für den neuen Lechsteg abgebaut worden.

