Stelzerjugend lädt zu Workshop und Theater ein

Kleine Demonstration auf dem Hauptplatz steigt das Können. Was in diesem Jahr geplant ist.

14 Jugendlichen staksen am Sonntag auf langen Holzbeinen über den Veitsmarkt: Die Stelzerjugend will damit zum einen auf ein Theater-Wochenende mit Parade und Stelzen-Workshop am Samstag, 29. Juni und Sonntag 30. Juni, hinweisen und auf den Vorverkauf für das Theaterstück „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“, das vom 3. bis 11. August in einem Zirkuszelt auf der Waitzinger Wiese gezeigt wir.

Anlass ist, dass sich die Stelzenakrobaten vor 25 Jahren den Namen „Die Stelzer“ gegeben haben.

