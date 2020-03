Stichwahl: Für den Einzug ins Dießener Rathaus sind noch viele Stimmen nötig

Plus So positionieren sich die Dießener Parteien und Wählergruppen für die Stichwahl. Florian Zarbo und Sandra Perzul müssen noch viele zusätzliche Stimmen holen, um 50 plus X zu erreichen.

Die erste Charge an Briefwahlunterlagen für die Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag, 29. März, in Dießen hat am gestrigen Donnerstag bereits das Rathaus verlassen. In neun Tagen wird dann auch in Dießen feststehen, wer ab Mai Bürgermeister(in) sein wird. Und inzwischen positionieren sich auch die Dießener Parteien mit Blick auf die Stichwahl. Dabei wird eine Tendenz deutlich.

Wo möglicherweise die gegenseitigen Sympathien liegen könnten, hatte sich ja schon bei der Podiumsdiskussion in der Mehrzweckhalle angedeutet. Nur ist so mancher, den die einzelnen Kandidaten damals als ihren Favoriten genannt hatten, inzwischen nicht mehr im Rennen. Das machen am Sonntag in einer Woche Florian Zarbo ( Freie Wähler) und Sandra Perzul (Dießener Bürger) unter sich aus.

Die Grün-Wähler können viel Gewicht auf die Waage legen

Florian Zarbo war im ersten Durchgang am vergangenen Sonntag auf 1523 Stimmen beziehungsweise 26,2 Prozent gekommen, Sandra Perzul (Dießener Bürger) auf 1243, was einem Anteil von 21,4 Prozent entsprach. Für beide ist es also noch ein gutes Stück Weg, um 50 plus X zu erreichen. Die fünf ausgeschiedenen Kandidaten hatten zusammen 3053 Stimmen erreicht, also mehr als Zarbo und Perzul. Es wird am 29. März also viele Wähler geben, die sich bei ihrer Stimmabgabe neu orientieren. Dadurch kann sich noch viel Gewicht auf die eine oder andere Seite der Waage legen.

Das größte Gewicht kommt dabei den Wählern von Gabriele Übler (Grüne) zu, die am Wahlsonntag nur 24 Stimmen weniger als Sandra Perzul erhalten hatte. Übler spricht sich für Perzul aus: Sie habe mit beiden Stichwahl-Kandidaten gesprochen und den Eindruck gewonnen, sich mehr auf Perzul verlassen zu können, die sie als „haltungsstark“ wahrgenommen habe, „und diese Haltung vermisse ich bei Herrn Zarbo“.

Die CSU legt sich nicht fest

Der CSU-Ortsverband spricht für die Stichwahl keine Wahlempfehlung aus: „Es bleibt die persönliche Entscheidung aller Mitglieder, welchem der beiden Kandidaten sie – auch in der Öffentlichkeit – ihr Vertrauen aussprechen“, hieß es in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung der Partei. Dagegen hat sich CSU-Bürgermeisterkandidat Roland Kratzer, der nicht Mitglied der Partei ist und bis 2014 Gemeinderat der Dießener Bürger war, bereits für Sandra Perzul positioniert.

Handschlag in Corona-Zeiten: Sandra Perzul (Dießener Bürger) und Florian Zarbo (Freie Wähler) gehen in Dießen in die Stichwahl. Bild: Thorsten Jordan

Ebenfalls für die Kandidatin der Dießener Bürger hat sich bereits Hannelore Baur ( SPD) ausgesprochen. Vonseiten der SPD gibt es jedoch noch keine Meinungsbildung in Sachen Stichwahl, ergänzte dazu Ortsvereinsvorsitzender Patrik Beausencourt. Volker Bippus verweist mit Blick auf die Stichwahl darauf, dass er Sandra Perzul bereits vor einigen Jahren mal gefragt habe, ob sie sich vorstellen könne, bei der UBV aktiv zu werden.

Die Partei: Weniger Ellbogen und ein echter Neuanfang

Keine Wahlempfehlung macht Marianne Scharr, die als Bürgermeisterkandidatin für „Gemeinsam für Dießen“ angetreten war: „Ich bin der Meinung, die Leute sind schlau genug, eine Entscheidung zu treffen“, sagt sie. Michael Hofmann (Bayernpartei) erklärt, er werde wie bisher keine Empfehlung für einen Kandidaten geben. Auch Neu-Gemeinderat Michael Lutzeier (Die Partei) nennt keinen Namen. Er betont nur, dass er sich jemanden mit weniger Ellbogen und einen echten Neuanfang wünsche.

Wahlkampf im Ausnahmezustand

Wegen des Corona-Ausnahmezustands gibt es auch in Dießen praktisch keinen öffentlich wahrnehmbaren Wahlkampf mehr. Das Werben um Stimmen spielt sich nur noch in den Sozialen Medien ab. Eine Postwurfsendung an alle Dießener werde es aber noch geben. Das kündigt sowohl Zarbo als auch Sandra Perzul an. Zarbo setzt in der Schlussphase des Wahlkampfs vor allem auf zwei Stichworte, die die Freien Wähler mit seinem Namen verbinden: Umbruch und Kompetenz.

Und Sandra Perzul und den Dießener Bürgern fallen zu den Buchstaben ihres Namens gleich zwölf Attribute ein, wie auf Perzuls Facebook-Seite zu lesen ist: sozial, achtsam, naturverbunden, durchsetzungsfähig, realistisch, authentisch, positiv, ehrlich, respektvoll, zuverlässig, unabhängig, loyal.

