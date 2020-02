15:55 Uhr

Stockschütze wird bei Turnier schwer verletzt

Am Rande eines Eisstockturniers im Landsberger Sportzentrum ist ein Teilnehmer schwer gestürzt.

Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagvormittag in der Landsberger Eishalle gekommen. Beim Kreisliga-Turnier stürzte ein 72-jähriger Stockschütze aus Riederau so unglücklich, dass er sich schwerste Kopfverletzungen zuzog. Nach ersten Informationen rutschte der Mann mit beiden Beinen weg, als er nach einem Durchgang die Stöcke einsammeln wollte, und schlug mit dem Kopf aufs Eis.

Neben einem Krankenwagen wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert, der beim Landsberger Sportzentrum landete. Der Mann wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Helikopter ins Unfallkrankenhaus nach Murnau gebracht. (lt)

