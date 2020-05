vor 42 Min.

Stöcke geraten in Speichen: Radfahrerin stürzt

Weil ihre Nordic-Walking-Stöcke beim Radfahren plötzlich in die Speichen gerieten, ist eine Frau in Denklingen gestürzt.

Eigentlich will eine Radfahrerin in Denklingen nur ihre Nordic-Walking-Stöcke auf dem Fahrrad transportieren. Das wird ihr zum Verhängnis.

Der Transport von Dingen an einem Fahrrad kann böse enden. Das musste eine 48 Jahre alte Frau aus dem nördlichen Landkreis am Sonntag bei einer Radtour in Denk-lingen feststellen. Sie war gegen 12.20 Uhr in der Straße An den Linden unterwegs, teilt die Polizei mit, und hielt dabei zwei Nordic-Walking-Stöcke in der Hand.

Die Stöcke gerieten plötzlich während der Fahrt zwischen die Speichen. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Am Rad entstand Sachschaden von rund 150 Euro. (lt)

