Strandbäder: Ein Restrisiko wird bleiben

Auch wenn die Sonne des vergangenen Sommers noch so freundlich gestrahlt hat und die Badegäste rund um den Ammersee viel gute Laune hatten – für die Betreiber von Bädern oder Badestellen wird ein Problem bleiben: Wie stellt man eine 100-prozentige Sicherheit für die Badegäste her? Kein Gutachten und auch kein Gerichtsurteil sagen konkret aus, wie man drohenden Gefahren aus dem Weg geht, um auf der rechtlich sicheren Seite zu sein. Zu unterschiedlich gestalten sich die Örtlichkeiten und damit die Gefahren.

Wie man damit umgeht, haben die Ammerseegemeinden unterschiedlich ausgelegt. Von der Beseitigung potenzieller Gefahrenquellen bis hin zu deren Entschärfung oder das Belassen selbiger reicht die Bandbreite. Was viele vermutlich nicht erwartet haben: Die Badegäste haben die Möglichkeit, eine hohe Freizeit- und damit Lebensqualität am See genießen zu dürfen, höher eingeordnet als eventuelle Einschränkungen und damit Verzichte. Es scheint ein Konsens gefunden worden zu sein. Wie viel dieser allerdings wert sein wird, wenn dann doch einmal etwas passiert, kann jetzt niemand vorhersehen. Diese Rest-Unsicherheit wird eben bleiben.

Lesen Sie den Artikel zum Kommentar: Strandbäder: Wie haben sich die Sicherheitsmaßnahmen ausgewirkt?

Themen Folgen