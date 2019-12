vor 3 Min.

Streit an Kinderschaukel endet mit gebrochener Nase

Plus Während die Kinder friedlich miteinander spielen, geht eine Frau auf eine andere Mutter los. Jetzt gibt es ein Wiedersehen vor dem Landsberger Amtsgericht.

Auf einem Grundstück in einer Gemeinde am Ammersee gerieten im vergangenen April zwei Frauen derart in Streit, dass die Fäuste flogen. Eine 39-Jährige erlitt bei der handfesten Auseinandersetzung eine Fraktur des Nasenbeins. Deswegen stand ihre 35-jährige Kontrahentin jetzt wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und der Sachbeschädigung vor dem Landsberger Amtsgericht.

Die Vorgeschichte der gewalttätigen Auseinandersetzung kam bei der Verhandlung unter dem Vorsitz von Richter Michael Eberle kurz zur Sprache. Demnach hatte der Ehemann der Angeklagten einige Monate zuvor ein Hausverbot gegen die 39-Jährige verhängt. An jenem Apriltag hielt sich die Frau aber trotzdem auf dem Grundstück auf, zusammen mit ihrer kleinen Tochter. Diese spielte mit den beiden Kindern der 35-jährigen Frau an einer Schaukel. Das Opfer rettet sich ins Auto Das war, wie es in der Verhandlung hieß, in der Vergangenheit wohl schon öfter der Fall – obwohl Mutter und Tochter dies wegen des Hausverbots eigentlich nicht durften. Dieses Mal kam es zum Eklat zwischen den beiden Frauen: Angeblich soll die 39-Jährige das Kleinkind beim Schaukeln angeschoben haben. Das soll seiner Mutter überhaupt nicht gepasst haben. Ein Wort habe das andere gegeben. Und schließlich, so die Anklage, soll die 35-Jährige zugeschlagen haben: Eine Ohrfeige und drei oder vier Faustschläge in das Gesicht der 39-Jährigen sollen es gewesen sein. Die Beschuldigte räumte die Schläge ein. Sie gab aber an, dass sie nur mit der flachen Hand geschlagen habe. Richter Michael Eberle nahm ihr das nicht ab. Denn wegen einer oder mehrerer Ohrfeigen gehe kein Nasenbein zu Bruch. Das Opfer flüchtete nach dem Zwischenfall in sein Auto und verriegelte es, bis die Polizei eintraf. In dieser Zeit demolierte die Angeklagte offenbar mit den Händen den Kofferraum des Pkw. Von einer sieben Zentimeter langen Delle, deren Reparatur nach Angaben der Geschädigten 500 Euro gekostet hat, war vor Gericht die Rede. Die Frau möchte eigentlich, dass die Kinder wieder miteinander spielen Trotz allem: Ihr tue das Geschehene leid, sagte die Angeklagte. Sie habe sich in der Zwischenzeit deswegen auch mehrfach entschuldigt. Sie würde es bedauern, wenn die drei Kinder nicht mehr zusammen spielen könnten. Diesen Zustand könne weder das Gericht noch die Staatsanwältin ändern, erklärte der Richter. Darum müssten sich schon die an dem Vorfall beteiligten Familien kümmern. Zu Plädoyers und Urteil: Der Verteidigerin der Angeklagten wäre es am liebsten gewesen, wenn das Verfahren nach Paragraf 153a der Strafprozessordnung eingestellt worden wäre. Als der Richter hierfür wegen der Faustschläge keine Chance sah, beantragte sie, den Einspruch gegen den Strafbefehl auf die Höhe der Tagessätze zu beschränken. 60 mal 30 Euro waren ursprünglich festgesetzt worden. Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung legte Richter Eberle nun als Strafmaß 60 mal 20 Euro fest. Mit diesem Strafmaß war auch die Staatsanwältin einverstanden. (eh)

