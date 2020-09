10:50 Uhr

Streit eskaliert: Männer bringen in Weilheim ein Baby in Gefahr

Nachdem ein Streit in Weilheim eskaliert ist, hat die Polizei drei Tatverdächtige gefasst.

In Weilheim geraten zwei Frauen in Streit. Die Lage eskaliert. Zwei Männer gehen dabei auch auf ein Kleinkind los.

Von Thomas Wunder

Am Samstagnachmittag ist ein Streit zwischen mehreren Personen in Weilheim eskaliert. Am Ende konnte die Polizei drei flüchtige Tatverdächtige fassen.

Wie die Polizei meldet, besuchte ein 35-jähriger Weilheimer mit seiner 28-jährigen Ehefrau und dem gemeinsamen Baby ein Schnellrestaurant. Beim Verlassen des Restaurants kam es zu einem Streit zwischen der 28-Jährigen und einer 24-jährigen Weilheimerin. Dabei beleidigte die 24-Jährige die 28-jährige Mutter.

Ehemann wird in den Daumen gebissen

Als sich die Streitigkeit auf den Parkplatz vor dem Restaurant verlagerte, wurde der Ehemann von der 24-Jährigen in den Daumen gebissen. Als die 24-Jährige und ihre männlichen Begleiter im Alter von 36 und 37 Jahren begannen, den Kinderwagen mit dem Baby zu schütteln, stieß der Familienvater die Männer weg. Daraufhin schlugen die Beiden auf Gesicht und Oberkörper des 35-Jährigen ein.

Ein 23-jähriger Weilheimer, der schlichten wollte, musste ebenfalls mehrere Faustschläge gegen den Oberkörper einstecken.

Alle drei Tatverdächtigen verließen den Parkplatz und wurden kurze Zeit später von der Polizei im Stadtgebiet gefasst.

Lesen sie dazu auch: Herrsching: Unbekannter Mann greift Frau von hinten an

Themen folgen