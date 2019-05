vor 37 Min.

Streit in Landsberger Asylunterkunft eskaliert

In einer Landsberg Asylunterkunft gab es am Sonntagnachmittag eine Auseinandersetzung. Gegen zwei Männer wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Polizeieinsatz in einer Asylunterkunft in Landsberg: Zwei Männer streiten sich, einer zieht sich stark blutende Schnittverletzungen zu.

In einer Landsberger Asylunterkunft in der Geschwister-Scholl-Straße ist am Sonntagnachmittag ein Streit zwischen zwei Bewohnern eskaliert. Laut Polizei gingen zwei 23 Jahre alte Männer aus Sierra Leone aufeinander los.

Einer der beiden wurde leicht verletzt, der andere erlitt durch eine zerbrochene Fensterscheibe stark blutende Schnittverletzungen am Arm. Er entferne sich zunächst von der Unterkunft, wurde jedoch von Ersthelfern in der Katharinenstraße an gefunden und versorgt werden, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Laut Polizei liegen recht unterschiedliche Aussagen über den Streit vor. Gegen beide Männer word wegen Körperverletzung ermittelt. (lt)

Themen Folgen