Streit in Schongau: Nach zwei Wochen Ehe fliegen die Fetzen

Ein frisch vermähltes Ehepaar liefert sich Samstagnacht in Schongau einen handfesten Streit. Doch das ist nicht der einzige Vorfall bei dem die Fäuste fliegen.

Von Dieter Schöndorfer

Landkreis Vielleicht lag es am Wetterumschlag? Auf alle Fälle kam es in den vergangenen Stunden gleich mehrmals zu handfesten Auseinandersetzungen, angefangen vom lautstarken Streit eines noch jung verheirateten Ehepaars in Schongau.

Polizei muss schlichten

Erst zwei Wochen ist die Hochzeit der jungen Leute her und schon musste die Polizei heute gegen 0.30 Uhr schlichtend eingreifen. Das Temperament, so hatten die Beamten den Eindruck, ging wohl mit den beiden frisch Vermählten durch und es entwickelte sich ein handfester Streit. Gottseidank, so berichtet die Polizei weiter, wurde niemand verletzt. Der 27-jährige Ehemann verbrachte schließlich den Rest der Nacht im Hotel. So hatte auch die 25-jährige Ehefrau Zeit, in Ruhe in sich zu gehen und das erhitzte Gemüt abzukühlen.

Reichlich Alkohol im Spiel

Handfest ging es auch in etwa zur selben Zeit auf dem Fußweg zwischen Schongauer Volksfestplatz und Altstadt zu. Laut Polizei kam es da zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die mit einem Faustschlag ins Gesicht für einen 29-jährigen aus Altenstadt endeten. Die Gruppe um das Opfer, sowie das Opfer selbst, war erheblich alkoholisiert. Bis zum Eintreffen der Polizei entfernte sich die Gruppe um den Täter. Dieser wird als männlich, etwa 20 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, weißem T-Shirt und schwarzem Basecap, beschrieben.

