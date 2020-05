11:52 Uhr

Streit um Hundekot eskaliert: Frau tritt zu

Ein liegengelassenes Häufchen sorgt in Pessenhausen für Ärger. Eine Hundehalterin attackiert einen Passanten.

Die Polizei Landsberg sucht nach einer rabiaten Hundehalterin. Die Frau war am Sonntag gegen 13.30 Uhr mit ihrem Vierbeiner in der St.-Wendelin-Straße in Pessenhausen beim Spazierengehen. Als der Hund sein Geschäft in einer Wiese verrichtet hatte, die Frau es aber nicht wegräumte, wurde sie von einem 72-Jährigen angesprochen.

Es entwickelte sich laut Polizei ein Streit, in dessen Verlauf die Hundehalterin mehrmals mit dem Fuß auf den Mann eintrat und diesen auch bespuckte. (lt)

Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.

