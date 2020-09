vor 47 Min.

Streit um Maske in Landsberg: Mann wird ausfallend

Nachdem er angesprochen wurde, weil er in einem Geschäft keine Maske trug, wurde ein Mann in Landsberg ausfallend.

Ein Mann betritt ein Geschäft in Landsberg ohne Mund-Nasen-Schutz. Dann eskaliert die Situation.

Hoch her gegangen ist es am Freitag in einem Geschäft am Penzinger Feld in Landsberg. Auslöser war, dass ein Mann das Geschäft betrat ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Am Ende brachte ihm das nicht nur eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz ein, berichtet die Polizei.

Weil der Mann keine Maske trug, als er am Freitag gegen 11.30 Uhr das Geschäft betrat, wurde er sowohl vom Ladenpersonal als auch einem Kunden angesprochen. Der Mann wurde daraufhin laut und ausfallend und beleidigte den Kunden, berichtet die Polizei. Danach verließ er das Ladengeschäft. Der Mann muss nun mit einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz und einer Beleidigungsanzeige rechnen. (lt)





