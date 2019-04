Streitendes Ehepaar schlägt aufeinander ein

An Ostern war es wichtig, den Menschen Mut und Hoffnung zu geben. Eine der Aufgaben, die immer mehr Raum in der Zukunft einnehmen werden. Hier sind die Kirchen gefragt. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Attentate in Sri Lanka: Die Angst um das eigene Kind

Plus Der LT-Redakteur Dieter Schöndorfer verbrachte nach den Attentaten bange Stunden in Landsberg. Er wartete auf eine Antwort seiner Tochter, die Urlaub in Sri Lanka macht.