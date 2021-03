vor 20 Min.

Stromverbrauch sinkt

Im vergangenen Jahr ist der Stromverbrauch in Landsberg und der Region gesunken. Das teilen die Stadtwerke mit.

Die Stadtwerke Landsberg wollen künftig vermehrt auf E-Mobilität setzen

In einer Sitzung hat der Verwaltungsrat der Stadtwerke Bilanz gezogen. Der Blick zurück auf das Jahr 2020 zeige, dass der Stromverbrauch in der Region gesunken ist, was auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Im kommenden Jahr soll die Elektromobilität vorangetrieben werden.

Als „erfreulich“ bewerten die Stadtwerke laut einer Pressemitteilung die Bewegung der Bevölkerung hin zur Elektromobilität. Aufgrund der hohen Nachfrage von Ladestationen, sogenannten Wallboxen, in ganz Deutschland komme es derzeit zu Lieferengpässen. „Wir sprechen transparent darüber, wann die Installation einer Wallbox stattfinden kann und beraten unsere Kunden auch zu Fördermöglichkeiten“, sagt Christof Lange, kaufmännischer Vorstand der Stadtwerke Landsberg. Kunden, die eine befristete Förderzusage der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) haben, sollten sich bei Lieferschwierigkeiten der Wallbox selbst an die KfW wenden. „So kann vielleicht die Frist des Antrags verlängert werden. Wir beraten unsere Kunden gern.“

Die Wasserverbräuche 2020 liegen knapp über den Vorjahreswerten und damit im langjährigen Trend. „Einen Corona-Effekt können wir hier nicht beobachten“, sagt Christof Lange. Die Energieverbräuche im Landsberger Stromnetz sind laut ersten Zahlen dagegen gesunken, wie es in der Pressemitteilung heißt. Vor allem Großabnehmer wie Gewerbe- und Industriekunden hätten aufgrund der Corona-Pandemie deutlich weniger Strom verbraucht als im Vorjahr. Bei den kleineren Stromkunden sei dieser Rückgang hingegen nicht so stark. Positive Entwicklungen sehen die Stadtwerke im Energievertrieb: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Strom- und Gaskunden erneut gestiegen.

Die Zahl der Landsberger, die Strom ins Netz einspeisen, ist Christof Lange zufolge auf 16 Prozent angestiegen. Im Jahr 2019 lag ihr Anteil noch bei 14,4 Prozent. Damit der Strom, der eingespeist wird, auch vor Ort verbraucht werden könne, bereiteten die Stadtwerke eine Regionalstromplattform vor, die im Frühjahr starten soll. (lt)

