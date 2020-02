vor 17 Min.

Sturmtief: Züge der Regiobahn starten erst ab 8 Uhr

Die Bayerische Regiobahn will wegen des Sturmtiefs "Sabine" am Montag erst ab 8 Uhr ihren Betrieb aufnehmen. Die S-Bahn plant regulär zu fahren.

Die S-Bahn will den Betrieb regulär aufnehmen. Die Bahnunternehmen bereiten sich auf das Unwetter vor.

Die Bayerische Regiobahn (BRB) bereitet sich derzeit wie alle deutschen Bahnunternehmen auf das bisher stärkste Sturmtief 2020 vor. Unter anderem wird der Fahrbetrieb am Montag erst um 8 Uhr aufgenommen. Es wird erwartet, dass der Höhepunkt des Sturms die Netze der BRB und ihrer Schwesterunternehmen Meridian und Oberlandbahn (BOB) genau ab dem Betriebsstart in den frühen Morgenstunden bis Mittags erreicht, teilte die BRB am späten Sonntagabend mit. Das Unternehmen betreibt unter anderem die Bahnstrecken von Landsberg nach Augsburg und von Augsburg nach Schongau.

Die Deutsche Bahn informierte unterdessen, dass der Betrieb der Münchener S-Bahn am Montagmorgen regulär aufgenommen werden soll. Mit sturmbedingten Beeinträchtigungen müsse jedoch gerechnet werden.

Nach dem geplanten Start um 8 Uhr sollen die Züge der BRB im Stundentakt fahren. Das heißt, die Schülerzüge vormittags und mittags sowie voraussichtlich alle Verstärkerzüge im Pendlerverkehr morgens und abends entfallen. Die Entscheidung über den tatsächlichen Betriebsstart und den weiteren Ablauf werde jedoch je nach aktueller Wetterlage erst in den frühen Morgenstunden sowie permanent im Tagesverlauf getroffen. Hierzu werden in allen Netzen vor Beginn des Fahrgastbetriebs auch sogenannte Erkundungsfahrten stattfinden, das heißt, es fährt immer ein Zug leer und auf Sicht die Strecke ab.

Fahrgäste werden gebeten, sich vor ihrer Fahrt etwa auf der Website der BRB unbedingt zu informieren, ob diese stattfindet. In jedem Fall müsse bei allen Verbindungen mit Verspätungen aufgrund von Langsamfahrstellen, Zugausfällen und im Extremfall der kompletten Einstellung des Betriebs gerechnet werden. (lt)

